19 września - Dzień Pracownika Służby BHP.

- Dzisiaj, 19 września, przypada Dzień Pracownika Służby BHP. Z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za codzienny trud ponoszony na rzecz zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa w pracy – napisała minister Bożena Borys-Szopa.

- Dziękuje Państwu również za wszelkie podejmowane działania interwencyjne i edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich.

Służba BHP to bardzo ważna część struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy. Wszelkie działania i czynności, jakie podejmują jej pracownicy, zmierzają do poprawy warunków pracy w firmie. Jednak codzienna praca w służbie BHP to wyzwanie, któremu czasami nie łatwo podołać.

Tym bardziej wszystkim Państwu składam najlepsze życzenia, żeby każdy dzień Państwa pracy przynosił poczucie satysfakcji i zadowolenia, był inspiracją do nowych działań i jeszcze lepszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, siły i motywacji do pełnienia tej niezwykłej służby.