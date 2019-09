Jednakowe standardy obsługi w sądach do końca 2020 r.

Proste formularze i jasne instrukcje – sądy usprawnią obsługę interesantów

Formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić np. wniosek o przyznanie alimentów czy nabycie spadku. W sprawnej obsłudze interesantów pomoże specjalny cykl szkoleń dla urzędników sądowych, rozpoczęty dziś w Warszawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowe procedury i standardy obsługi interesantów w sądach. Do 31 grudnia 2020 roku będą one takie same we wszystkich sądach. Ułatwią m.in. składanie wniosków w typowych sprawach, z jakimi występujemy do sądów.

Nowy portal sądowy

Dostępne na stronach internetowych sądów formularze, np. wnioski o przyznanie alimentów, nabycie spadku, dostęp do akt w swojej sprawie, każdy będzie mógł pobrać, nie wychodząc z domu. A ci, którzy dostępu do sieci nie mają, znajdą proste, papierowe formularze w specjalnych segregatorach we wszystkich sądach.

Z nowego portalu internetowego, na który przekierowywać będą strony każdego z sądów, będzie można się dowiedzieć, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do sądu. To znacznie przyśpieszy załatwianie spraw. Teraz zwykle dopiero podczas wizyty w sądzie każdy z interesantów dowiaduje się od urzędnika, jakie materiały są niezbędne, by złożyć prawidłowy i kompletny wniosek, który umożliwi postępowanie.

Proste instrukcje

Dodatkowo udzielane dziś w różnych sądach informacje nie są przedstawiane w jednorodny sposób, co może opóźniać nawet proste czynności potrzebne, by np. postępowanie spadkowe zostało rozpoczęte. W przyszłym roku interesanci od razu dostaną odpowiednie instrukcje wypełniania dokumentów, napisane prostym językiem, a z sądowego portalu dowiedzą się też o obowiązujących opłatach. Dzięki temu wiele osób będzie mogło zaoszczędzić pieniądze wydawane dziś na wskazówki udzielane przez drogich prawników.

Już dziś niektóre z sądów pewne materiały udostępniają na swych stronach, jednak dotyczą one tylko niewielkiej części procedur, a udzielane interesantom informacje nierzadko różnią się od siebie w poszczególnych sądach. Pod koniec 2020 roku wszystkie takie dokumenty i formularze na stronie sądów będą identyczne, a gdy następować będzie zmiana przepisów czy procedur - zostaną zaktualizowane. Nikt z nas nie będzie więc na własną rękę szukać aktualnych formularzy czy płacić za podobne usługi.

Szkolenia dla urzędników

Cykl szkoleń, rozpoczynający się 24 września br. w Warszawie od warsztatów dla prezesów i dyrektorów sądów, w ciągu kolejnych miesięcy obejmie ponad 8700 urzędników sądowych. Pozwoli pracownikom usprawnić obsługę interesantów i dokładnie poznać katalog usług świadczonych przez sąd.

Zostanie także przeprowadzona akcja promująca usprawnienie procedur. Każdy będzie mógł znaleźć ulotki czy plakaty wyjaśniające, co zrobić, by skorzystać z ujednoliconych formularzy, dostępnych za pośrednictwem sądów.

