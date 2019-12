Podwyżki wynagrodzeń w 2019 r. - branże

Które branże podniosły wynagrodzenia w 2019 roku?

Jak wynika z raportu Devire „Rynek Zmiany Pracy” - w ciągu ostatniego roku podwyżkę otrzymała niemal połowa pracowników (49%). Jednocześnie aż 61% osób, które nie dostało podwyżki, chce zmienić pracę i aktywnie jej szuka. To znaczy, że wynagrodzenie nadal jest ważnym czynnikiem determinującym decyzje zawodowe. Które branże podniosły wynagrodzenia w 2019 roku?

Osoby zajmujące się pozyskiwaniem talentów, docierają dziś do niemal wszystkich kandydatów, kusząc ich atrakcyjnymi ofertami i zmianą pracy. Raport „Rynek Zmiany Pracy” potwierdza, że aż 83% specjalistów i managerów, którzy nie są zadowoleni ze swoich zarobków, jednocześnie otrzymuje zaproszenie do udziału w procesie rekrutacyjnym. To stwarza duże ryzyko starty pracownika.

reklama reklama



Polecamy: Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce

Kto otrzymał podwyżkę?

Z raportu „Rynek Zmiany Pracy” wiemy, że o przyjęciu oferty pracy decyduje przede wszystkim duet pieniędzy i możliwości rozwoju (odpowiednio 65 i 66% wskazań w badaniu). Największą presję płacową widzimy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – aż 78% respondentów z tego sektora przyznaje, że otrzymało podwyżkę w 2019.

Warto zauważyć, że 44% osób w tej branży zdecydowało się na zmianę pracy, która zazwyczaj wiąże się z większym wynagrodzeniem. Można więc szacować, że pozostałe 34% stanowią pracownicy, którzy otrzymali większą pensję, nie zmieniając pracodawcy.

Ta informacja nie dziwi, ponieważ SSC/BPO rośnie w Polsce rok do roku. Jak wynika z najnowszego raportu ABSL – w ciągu ostatnich trzech lat, dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze. Całkowite zatrudnienie wynosi 307 tys. pracowników, czyli 10% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Tak duża dynamika zatrudnienia powoduje, że firmy muszą konkurować ze sobą o dostępne talenty.

Biorąc pod uwagę fakt, że nowych miejsc pracy w branży SSC/BPO przybywa z dnia na dzień, to pracodawcom nie pozostaje nic innego jak oferowanie bardzo konkurencyjnych warunków pracy – w tym wynagrodzenia i podwyżki, które zniechęcą kandydata do zmiany. Poza wiedzą specjalistyczną w danym obszarze, jednym z kluczowych elementów, determinujących wzrost wynagrodzeń, jest znajomość języków obcych. Niektóre stanowiska wymagają znajomości minimum dwóch języków jednocześnie. Przykładowo specjalista posługujący się jednym z języków skandynawskich może liczyć nawet na 15% wzrost wynagrodzenia.

Krzysztof Stanczykiewicz, manager zespołu SSC/BPO w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.