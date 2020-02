Bezpłatne szkolenia z PPK dla pracodawców

Zapraszamy na serię najnowszych szkoleń PPK dla pracodawców w całej Polsce.

Bezpłatne szkolenie PPK w Zabrzu

10 lutego 2020 roku o 9:30 w Zabrzu w ZUS Zabrze na ulicy Szczęść Boże 18 rozpocznie się szkolenie otwarte z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Bezpłatne szkolenie PPK w Piotrkowie Trybunalskim

Serdecznie zapraszamy na szkolenie otwarte z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, które odbędzie się 11 lutego w Piotrkowie Trybunalskim, w Hotelu Mercure (Aleje Armii Krajowej 22c). Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:30.

Bezpłatne szkolenie PPK w Łomży

Zapraszamy na szkolenie otwarte z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych, które odbędzie się 11 lutego w Łomży. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Łomży (Stary Rynek 14) i rozpocznie się o godzinie 9:30.

Bezpłatne szkolenie PPK w Kielcach

11 lutego 2020 roku o 9:30 w Kielcach, w Kieleckim Parku Technologicznym przy ulicy Karola Olszewskiego 6, odbędzie się szkolenie otwarte z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W każdym przypadku szkolenia zaczynają się o 9.30 i kończą ok. 13.30. Na uczestników czeka poczęstunek i materiały szkoleniowe.

Na szkolenia zapraszamy szczególnie przedstawicieli firm, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, ponieważ to one od 1 stycznia 2020 roku zostały objęte drugim etapem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikającymi z ustawy o PPK.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta PFR Portal PPK, który przekaże najważniejsze informacje z zakresu wdrażania PPK w firmie. W trakcie spotkania zostaną również udzielone cenne wskazówki z zakresu wprowadzenia PPK wraz z omówieniem doświadczenia firm, które zostały już objęte programem.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się pod tym adresem: https://bit.ly/2Rs7q0S.