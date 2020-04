Polscy ojcowie na dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem stacjonarne zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży zostały zawieszone. Początkowo żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie, miały być zamknięte do 25 marca, później do Wielkanocy, jednak zgodnie z ostatnimi postanowieniami rządu pozostaną nieczynne co najmniej do 26 kwietnia.

[Aktualizacja]: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ponownie przedłużony >>>

„Według danych ZUS w okresie od 16 do 27 marca wniosek wypełniło 126 237 rodziców lub opiekunów prawnych w tym 27 460 mężczyzn i 98 777 kobiet. Choć nigdy nie mierzyliśmy się z pandemią, to 28 proc. odsetek ojców zajmujących się dziećmi jest budujący i pokazuje, że partnerstwo między kobietą a mężczyzną, w coraz większym stopniu wdrażane jest w życie – a nie tylko pozostaje w sferze deklaracji Polaków. W porównaniu do zaledwie 1 proc. ojców decydujących się na urlop rodzicielski widać powolnie następujące zmiany w społeczeństwie”, komentuje Karolina Adrian, Prezeska Fundacji Share the Care.

Urlop rodzicielski brany przez ojca, a zwłaszcza dłuższy, trwające kilka tygodni, może wzmocnić nie tylko więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, pozytywnie wpłynąć na rozwój emocjonalny potomka, ale również wspomóc równouprawnienie w domu oraz miejscu pracy. Jest to realna korzyść dla całego społeczeństwa.

Pomimo licznych zalet, ojcowie nadal napotykają bariery kulturowe i społeczne, które uniemożliwiają im skorzystanie np. z urlopu rodzicielskiego. Przestarzałe normy dotyczące roli i pozycji mężczyzn w rodzinie czy brak wiedzy nt. praw i możliwości skorzystania z płatnego urlopu rodzicielskiego przez mężczyzn są najważniejszymi przyczynami tej sytuacji. Zdarza się również, że skorzystanie z tego prawa, w niektórych miejscach pracy, nie zawsze jest dobrze odbierane. Z drugiej strony, kobiety często stają przed wyzwaniem równoważenia ról jako pracownika i rodzica, dlatego często rezygnują z rozwoju zawodowego. Umożliwienie większej liczbie ojców płatnego urlopu rodzicielskiego oznacza, że ​​zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą spełniać się zawodowo i jednocześnie poświęcać się rodzinie.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Unia Europejska ujednolica regulacje odnośnie urlopów rodzicielskich w krajach członkowskich. Nadrzędnym celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy, budowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym a pracą, zapewnienie równego traktowania i przestrzeganie praw kobiet i mężczyzn.

Do połowy 2022 roku wszystkie kraje członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę unijną nakazującą wprowadzenie między innymi 2-miesięcznego, płatnego i nietransferowalnego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn. Aktualnie tylko 1 proc. ojców w Polsce wykorzystuje urlop rodzicielski.

