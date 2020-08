Wcześniejsza spłata kredytu - interwencje Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy: narasta problem rozliczenia wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich

Rzecznik Finansowy notuje rekordowy napływ wniosków o postępowanie interwencyjne od osób, które przed terminem spłaciły kredyty konsumenckie. Domagają się one zwrotu części kosztów, w tym prowizji i opłat przygotowawczych, proporcjonalnie do okresu wcześniejszej spłaty.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!





W I półroczu 2020 r. Rzecznik otrzymał 2277 wniosków o interwencję związaną z niewłaściwym rozliczeniem przez kredytodawców przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy to klienci wystąpili do Rzecznika Finansowego 1083 razy z wnioskiem w tego typu sprawach. Do dnia 29 lipca 2020 r. ponad 40 procent wszystkich skierowanych do Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w tym roku wniosków o interwencje w sprawach indywidualnych klientów dotyczyło właśnie tego zagadnienia.

Problemy zgłaszają klienci, którzy spłacili kredyt konsumencki przed pierwotnie planowanym terminem, np. w ciągu roku, a nie dwóch lat. W takiej sytuacji, kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu, w tym prowizje i opłaty przygotowawcze. Takie stanowisko zajmował Rzecznik Finansowy od początku swojej działalności. Potwierdził je również Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 (dalej również jako wyrok TSUE).

W tym tygodniu Rzecznik opublikował swoje stanowisko w sprawie rozliczeń przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego i oczekuje, że podmioty rynku finansowego dostosują swoją praktykę do stanu zgodnego z prawem.

Treść stanowiska

- Obserwujemy rosnącą liczbę wniosków o interwencje Rzecznika Finansowego, w sprawach o rozliczenie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu - powiedział dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Jeśli dynamika zanotowana w I półroczu 2020 utrzyma się w dalszej części roku, do końca tego roku będziemy mieli około 5 tys. wniosków dotyczących tego problemu. To wskazuje potrzebę podjęcia bardziej intensywnych działań systemowych w celu rozwiązania tych kwestii – dodał.

- Z analizy skarg napływających do nas wynika, że praktyki niektórych kredytodawców w rozliczeniu prowizji przy wcześniejszej spłacie są nieprawidłowe. Spodziewamy się w najbliższym czasie zwiększenia liczby spraw, w których kredytobiorcy wstąpią na drogę postępowania sądowego w tym zakresie. Rzecznik Finansowy będzie wspierał konsumentów – mówi dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.