UOKiK będzie mógł dokonywać zakupu kontrolowanego - projekt

UOKiK zyska nowe uprawnienia, będzie mógł m.in. dokonywać zakupu kontrolowanego. Stosowną nowelę ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów skierowano do konsultacji społecznych.

Nowela wprowadza m.in możliwość śledzenia przepływów środków finansowych i danych.





UOKiK uzyska uprawnienie do nabywania towarów lub usług w tym, w razie potrzeby, z wykorzystaniem możliwości przedstawienia się jako inna osoba.

"Możliwość zakupu towarów i usług, z zastosowaniem ukrytej lub przybranej tożsamości, pozwoli na pozyskanie materiału dowodowego, do którego Prezes UOKiK miał do tej pory ograniczony dostęp. Dotychczas obowiązujące przepisy, regulujące instytucję tajemniczego klienta pozwalały na podjęcie przez kontrolującego, działającego pod ukrytą tożsamością, czynności zmierzających do zakupu towaru, ale już nie pozwalały na samo dokonanie zakupu" - napisano. (PAP Biznes)

