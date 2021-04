Przekraczanie polskiej granicy przez Ukraińców - zasady

Zasady przekraczania polskiej granicy przez Ukraińców

Jakie są zasady przekraczania granicy RP przez obywateli Ukrainy?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów na infolinii jest pytanie o zasady przekraczania granicy Polski przez obywateli Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy regulacje prawne obowiązujące od 30 marca 2021 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) od dnia 30 marca 2021 r. zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące osób przekraczających granice Polski. Osoby przekraczające tzw. granice zewnętrzne, tj. przybywające do naszego kraju z państwa nie należącego do strefy Schengen podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, niezależnie od negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy. Wynika to z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Obecnie do strefy Schengen należy 26 krajów: 22 kraje z UE i 4 kraje spoza. Ukraina do nich nie należy.

Test na COVID-19 zwalnia z kwarantanny

Czas obowiązkowej kwarantanny, o którym mowa powyżej, może jednak zostać skrócony. Aby tak się stało, w okresie 48 godzin (licząc od momentu przekroczenia granicy) należy wykonać test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli jego wynik będzie negatywny, wówczas obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia wyniku testu przez laboratorium do systemu teleinformatycznego (§ 3 ust. 3a rozp.RM). Zgodnie z przepisami, wspomniane wyżej testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.( §3 ust. 3b rozp. RM).

Granica polsko-ukraińska - aktualne informacje

Należy jednak pamiętać, że sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie, regulacje prawne również. Warto zatem sprawdzać bieżące informacje w tym zakresie na stronach internetowych właściwych instytucji bądź korzystać z poniższych źródeł informacji:

https://www.strazgraniczna.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Straż Graniczna, informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP, kwarantanny (wynikającej z przekroczenia granicy) oraz otwartych przejść granicznych na granicy zewnętrznej – tel. + 48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (w godz. 9:00-16:00), email: zg.kg@strazgraniczna.pl

Stan prawny na dzień 7 kwietnia 2021 r.

Warunki kwarantanny dla pracowników z Ukrainy

Wiele osób, które zatrudnia pracowników-obywateli Ukrainy przy pracach polowych, pyta, jak ma przebiegać kwarantanna takich pracowników. Czy mogą oni w tym czasie wykonywać pracę w gospodarstwie domowym oraz jak zapewnić bezpieczeństwo gospodarzom i pracownikom sezonowym przebywającym na terenie gospodarstwa.

Informacja o zasadach przekraczania granicy RP przez obywateli Ukrainy była zamieszczona na stronie RPO w dniu 09.04.2021 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasady-przekraczania-granicy-rp-przez-....

Aby odpowiedzieć na kwestie praktyczne związane z pobytem i pracą osób przybywających do Polski w celu podjęcia zatrudnienia przy pracach polowych, należy odwołać się do wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Szczegółowe wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-dla-producentow-rolnych-zatrud...

Wytyczne określają szczegółowo wiele istotnych kwestii jak np.

zorganizowanie transportu,

zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego,

obowiązek zgłoszenia PPIS listy zatrudnionych w gospodarstwie osób, zobowiązanych do odbycia kwarantanny,

obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków zakwaterowania,

obowiązek zapewnienia przez pracodawcę maseczek, rękawiczek jednorazowych, środków czystości i do dezynfekcji.

Warto również podkreślić, że w trakcie pobytu w gospodarstwie, kiedy pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma on możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że nie może opuszczać gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, a także powinien ograniczyć kontakt do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo. W okresie kwarantanny, kontakt z osobami zamieszkującymi gospodarstwo możliwy jest jedynie przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. przy zachowaniu bezpiecznej odległości min 1,5 m, stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz higieny rąk. Transport pomiędzy siedliskiem gospodarstwa, a działkami do niego należącymi (jeżeli nie ma możliwości bezpośredniego przemieszczania się pomiędzy tymi nieruchomościami) może odbywać się wyłącznie własnym środkiem transportu gospodarstwa, w małych grupach – preferuje się, aby był realizowany zgodnie z organizacją zakwaterowania. W trakcie transportu kierowca i pasażerowie stosują maseczki zasłaniające usta i nos. Rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną. Niedopuszczalne są postoje na trasie, wychodzenie z pojazdu, kontakt z innymi, postronnymi osobami.

Należy również zaznaczyć, że wskazane wyżej wytyczne określają także procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia Sars-CoV-2 u pracownika.

Stan prawny na 19.04.2021 r.