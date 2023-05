Chów świń na własne potrzeby rolnika. Limit: 1 locha i 10 tuczników

Telus: dziś podpiszę rozporządzenie, by rolnik mógł mieć na własne potrzeby jedną lochę lub 10 tuczników

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus odniósł się do pytania dotyczącego spadku pogłowia sztuk trzody chlewnej i spadku liczby stad świń. „Jeśli mowa jest o stadach, to owszem, liczba stad w Polsce się zmniejszyła ze względu na ASF (Afrykański Pomór Świń - PAP), ale pogłowie świń się nie zmieniło, liczba tuczników wynosi ok. 10 mln” – powiedział Robert Telus.



Jak poinformował, w poniedziałek podpisze rozporządzenie, które będzie pozwalało na chów na własne potrzeby.



"Wracamy do sytuacji, w której każdy rolnik będzie mógł na własne potrzeby trzymać lochę lub 10 tuczników" – stwierdził minister rolnictwa i dodał, że rozporządzenie podpisze do końca dnia.

Mniej obowiązków przy chowie świń na własne potrzeby

Zapisy odnoszące się do hodowli świń na własne potrzeby są zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.



Zgodnie z zapisami projektu, który jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, proponuje się, aby w gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa.



„Ponadto w tych gospodarstwach nie będzie konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu. Przy tak małej liczbie utrzymywanych zwierząt nie jest konieczne sporządzanie tego spisu.

Odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

Jednocześnie wprowadzony został zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów, w gospodarstwach tych utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny” – podano w uzasadnieniu do projektu.



Wskazano, że proponowane zmiany mają na celu uproszczenie wymagań w zakresie bioasekuracji związanej z ASF dla małych gospodarstw z uwzględnieniem ich specyfiki funkcjonowania, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa ASF.



„Gospodarstwa utrzymujące kilka sztuk zwierząt to gospodarstwa oparte o pracę własną, a ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z powyższym odstąpienie od części wymagań, w tym konieczności prowadzenia rejestrów oraz wykładania mat dezynfekcyjnych, nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.



Dodano, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

