Egzamin z języka polskiego rozpoczął trzydniowy egzamin ósmoklasisty

Dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek o 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Jest on trzydniowy: w każdym dniu uczniowie będą zdawać z innego przedmiotu.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty powiedział PAP, że jest spokojnie, wszystko przebiega jak powinno.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie muszą rozwiązać test (zadania zamknięte i otwarte) i napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów – o charakterze argumentacyjnym lub o charakterze twórczym.

Egzamin potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut. Dla uczniów z Ukrainy egzamin może być przedłużony do 210 minut

Egzamin ósmoklasisty - polski, matematyk i egzamin z języka obcego

W środę ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie. Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

