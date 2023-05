Centralna Informacja Emerytalna. Będziemy mieli dostęp do informacji poglądowych

W warunkach obecnej zwiększonej skłonności Polaków do oszczędzania wpływ waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 plus może mieć odroczony efekt inflacjogenny, uważa członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz. Według niej, uwolnienie nagromadzonych oszczędności, może skutkować szokiem popytowym w przyszłości.