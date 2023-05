Przewodnik po statucie fundacji rodzinnej

Wejście w życie przepisów o fundacji rodzinnej oznacza, że można tworzyć takie podmioty. Są one użyteczne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy przed komplikacjami związanymi z sukcesją i zagwarantować pozostawienie wypracowanego majątku w rodzinie.

Status fundacji rodzinnej – co powinien zawierać?

Ustawa o fundacji rodzinnej wskazuje na kwestie, które obowiązkowo należy uregulować w statucie takiej fundacji oraz na te, które mogą, ale nie muszą się w nim znaleźć. Tworząc statut fundacji rodzinnej obowiązkowo należy w nim wskazać:

nazwę fundacji rodzinnej;

siedzibę fundacji rodzinnej;

szczegółowy cel fundacji rodzinnej;

beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;

zasady prowadzenia listy beneficjentów;

zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;

czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;

wartość funduszu założycielskiego;

zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;

podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;

co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;

zasady zmiany statutu;

przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Przykładowy katalog spraw, jakie mogą znaleźć się w statucie tej fundacji:

zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej;

szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej;

wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej;

przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.

Skoro jest to katalog przykładowy, to nie ma przeszkód, aby w statucie fundacji rodzinnej odnieść się także do innych zagadnień. Wszystko zależy od tworzącego statut, który powinien mieć na względzie potrzeby konkretnej fundacji. Natomiast za samo powstanie statutu odpowiada fundator. O czym pamiętać pisząc taki dokument?

O czym pamiętać pisząc statut fundacji rodzinnej?

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że statut fundacji rodzinnej to najważniejszy dokument regulujący jej funkcjonowanie. I faktycznie powinien to regulować, a więc statut należy napisać tak, jak się pisze np. przepisy prawa bądź umowy. Innymi słowy: z jego treści muszą wynikać normy postępowania, odpowiadające na pytania kto, co i w jakich okolicznościach może lub powinien robić. Im więc lepiej statut zostanie napisany, im mniej będzie możliwości jego różnych interpretacji, im będzie bardziej skondensowany, tym lepiej działać będzie fundacja rodzinna.

Statut fundacji rodzinnej dostosowany do realiów

Poza tym statut fundacji rodzinnej powinien zostać dostosowany do konkretnych realiów jej działania. Korzystanie z wzorów takich dokumentów, które są dostępne chociażby w Internecie, mogą być co najwyżej pomocą do napisania statutu fundacji rodzinnej. Proste powielane schematów nie tylko nie jest korzystne, ale może stanowić wręcz zagrożenie dla osiągnięcia celów, które postawił sobie fundator tworząc fundację rodzinną.

Warto pamiętać, że raz napisany statut – a jest to dokument niezmienny do zarejestrowania fundacji rodzinnej i podlega merytorycznej kontroli podczas procesu rejestracji – może zostać zmieniony. Zgodnie z przepisami zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. W związku z tym także zmiana statutu podlega kontroli, pod kątem jej zgodności z prawem.

Autor: Radca prawny Dariusz Kwiatkowski, Kancelaria Kwiatkowski&Wspólnicy