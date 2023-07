Zamieszanie wokół zapisów w ustawie o ratownikach medycznych. O co chodzi?

Uprawnienia zawodowe ratownika. Osoby, które 22 czerwca br. realizowały kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie dwóch lat od wejścia w życie ustawy, bez dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego" oraz wpisu do rejestru – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Uprawnienia zawodowe ratownika - o co zamieszanie

Uprawnienia zawodowe ratownika. PAP zwróciła się do resortu z prośbą o komentarz do doniesień o zamieszaniu wokół zapisów w ustawie o ratownikach. W publikacjach wskazywano, że absolwenci potrzebują dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, wydawanego przez samorząd zawodowy, który jeszcze nie powstał.

Resort poinformował, że przygotował informację w sprawie sposobu nabywania uprawnień do wykonywania zawodu przez ratowników medycznych, którzy uzyskali tytuł zawodowy po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Wskazano w niej, że zgodnie z przepisami art. 218 tej regulacji osoby, które w dniu jej wejścia w życie (22 czerwca 2023 r.) spełniają łącznie warunki określone w art. 2 pkt 1-4, stają się ratownikami medycznymi w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu.

Warunki te to m.in. pełna zdolność do czynności prawnych; stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego; znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Ratownik medyczny - wymagania

Wymagania to również: rozpoczęcie przed 1 października 2019 r. studiów na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub rozpoczęcie po roku akademickim 2018/2019 studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra, lub też rozpoczęcie przed 1 marca 2013 r. nauki w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny.

MZ wyjaśnia, że przepis art. 218 ust. 1 ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych dotyczy także osób, które rozpoczęły po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskały po 22 czerwca 2023 r. tytuł zawodowy licencjata lub magistra (spełniających warunek z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy).

Osoby, które 22 czerwca 2023 r. (w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych) realizowały kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania dokumentu "Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego" oraz wpisu do rejestru.

Przywołane uregulowanie – jak podnosi MZ – dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu – nie jest nowe i precedensowe. Podobna regulacja dotyczyła zawodu fizjoterapeuty (art. 143 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

