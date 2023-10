Adwokat i radca prawny w 2024 r. zarobi dwa razy więcej? Na ten cel ma być przeznaczona dodatkowa kwota 120 milionów złotych, co da łącznie 240 milionów zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości spełniło oczekiwania adwokatów i radców prawnych, dotyczące podniesienia stawek za pomoc prawną z urzędu. Pełnomocnicy z urzędu zabiegali o zrównanie ich wynagrodzeń ze stawkami adwokatów i radców prawnych wynajmowanych komercyjnie.

- Jestem przekonany, że podwyżka zapewni komfort pracy radcom i adwokatom świadczącym pomoc prawną z urzędu, a przede wszystkim ułatwi obywatelom w potrzebie dostęp do takiej właśnie profesjonalnej pomocy – powiedział wiceminister.

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok

Na ten cel przeznaczona zostanie dodatkowa kwota 120 milionów złotych, co da łącznie 240 milionów zł. To umożliwi sfinansowanie postulowanych podwyżek. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok, uwzględniający środki w takiej właśnie wysokości. Była to propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, a ujęcie jej w budżecie to sukces wiceministra Sebastiana Kalety, który kierował pracami nad regulacją stawek.

Zmiany podyktowane są troską o równy dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Dwukrotny wzrost stawek adwokatów i radców z urzędu to jeden z priorytetów resortu sprawiedliwości.

Trwają już prace nad projektami stosownych rozporządzeń

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają już prace nad projektami stosownych rozporządzeń. Obejmą one kwestię ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata bądź radcę prawnego z urzędu. Oba projekty przewidują podwojenie we wszystkich rodzajach spraw stawek dla adwokatów i radców prawnych powoływanych z urzędu. W efekcie zostaną one zrównane z kwotami wynagrodzeń adwokatów i radców z wyboru.

