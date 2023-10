Locha+: wypłacono miliardy złotych pomocy dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ramach programu Locha+ do rolników trafiło 124 mln zł. Na co pomoc dla rolnika?

Do 3 października br. wypłacono rolnikom wsparcie sprzedaży pszenicy kukurydzy i gryki- 712 mln zł; do sprzedaży pszenicy i gryki - 1,9 mld zł; do sprzedaży zbóż i oleistych ze środków UE - 750 mln zł; do zakupu nawozów - 2,1 mld zł i dla producentów świń ( Locha+) - 124 mln zł - poinformowało we wtorek na platformie X MRiRW.

Chodzi o dopłaty do sprzedaży pszenicy, kukurydzy lub gryki w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. uprawnionemu podmiotowi. W zakończonym 30 czerwca 2023 r. naborze dla producentów , którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, ARiMR zarejestrowała ok. 69 tys. wniosków o pomoc. Rolnikom wypłacono 712 mln zł.

Sprzedaż pszenicy i gryki między

Drugi program dotyczy także sprzedaży pszenicy i gryki między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. Nabór zakończył się 31 lipca, a już 4 sierpnia rozpoczęła się realizacja płatności. Od tego czasu 105,6 tys. rolników otrzymało ponad 1,97 mld zł. Złożono ponad 117,5 tys.

Z unijnych wsparto rolników kwotą 750 mln zł z tytułu sprzedaży 15 lipca br. kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Wnioski były przyjmowane do 31 lipca 2023 r.

Złożono blisko 351 tys. wniosków

W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono blisko 351 tys. wniosków. Na kontra rolników trafiło już 2,1 mld zł.

Jak podało ministerstwo, w ramach programu Locha+ do rolników trafiło 124 mln zł. (PAP)

