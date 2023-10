Jeden z ostatnich sondaży wyborczych: KO, Trzecia Droga i Lewica mają większość w Sejmie

15 października 2023 r. Polacy idą do urn głosować na posłów do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP, a także wziąć udział w referendum ogólnokrajowym. Lokale wyborcze są czynne od 7.00 do 21.00. Szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych oraz w referendum, czyli wyniki badania exit poll zostaną przedstawione tego samego dnia tuż po godzinie 21 w TVP, Polsacie i TVN - poinformowała sondażownia Ipsos, która przeprowadzi badanie.