Nowy rząd koalicyjny ma w planach realizację obietnic wyborczych dotyczących ulgi w składkach na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni będą mogli skorzystać z wakacji od ZUS. Co zakłada rozważana właśnie przez polityków koncepcja wakacji od ZUS?

Rewolucja w składkach ZUS. Nie masz dochodu, nie musisz zapłacić składek, a nawet dostaniesz zasiłekPrawo do wakacji od ZUS mają otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym samozatrudnieni.

Wakacje od ZUS dla przedsiębiorcy: na czym mają polegać

Zgodnie z założeniami, które są przedmiotem ustaleń między partiami tworzącymi koalicję i szykującymi się do stworzenia nowego rządu, wakacje od ZUS mają polegać na prawie przedsiębiorcy do rezygnacji z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły są jeszcze dyskutowane, a ostateczny kształt wakacji od ZUS poznamy gdy uchwalona zostanie ustawa. Najprawdopodobniej jednak wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli raz w roku nie zapłacić składki za jeden miesiąc.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy udokumentują, że nie uzyskali dochodu lub ponieśli stratę na działalności będą mieli prawo zawnioskować o dłuższe wakacje od ZUS – rozważana jest możliwość zawieszenia zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na okres trzech miesięcy, a być może nawet na pół roku.

Zasiłek dla przedsiębiorcy korzystającego z wakacji od ZUS

Ponadto dla przedsiębiorców korzystających z wakacji od ZUS, którzy nie uzyskali dochodu lub ponieśli stratę rozważane jest wypłacanie specjalnego zasiłku.

Ma on wynosić 50 proc. aktualnego wynagrodzenia za pracę czyli od 1 stycznia 2024 r. 2 1 21 zł (połowa z 4 2 42 zł), a od 1 lipca 2024 r. 2 150 zł (połowa z 4 300 zł).

Taka dodatkowe wsparcie oprócz samego prawa do zawieszenia zapłaty obowiązkowych składek ZUS to konsekwencja rosnących szybko wynagrodzeń oraz trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców, którzy często nie uzyskują nawet dochodu wystarczającego na zapłatę składek ZUS. W takiej sytuacji często zawieszają działalność gospodarczą lub w ogóle z niej rezygnują.

Obowiązek zapłaty składek od minimalnej podstawy wymiaru nie jest bowiem powiązany z wynikami działalności gospodarczej – składki do ZUS trzeba zapłacić nawet gdy nie tylko dochód jest niski, ale i wówczas gdy osoba prowadząca działalność notuje na niej straty.

Składki na ZUS w 2024 r. wzrosną o prawie 13 procent

Przypomnijmy, że podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Według prognoz ma ono wzrosnąć do 7 824 zł Oznacza to wzrost aż o 12,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. O tyle wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm. Podstawa wymiary składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyniesie ona 4 694,40 zł, a same składki ZUS na rok 2024 – wzrosną do 1 600,27 zł miesięcznie (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania).

W roku 2023 składki wynoszą 1 418,48 zł. Oznacza to wzrost o 181,79 zł miesięcznie.

– Pamiętajmy, że w 2021 roku składki ZUS z potrąceniem części składki zdrowotnej z podatku wynosiły około 1139 zł i taki realny koszt ponosił przedsiębiorca na dużym ZUS. W 2024 roku będzie to minimum blisko 2000 zł. Skok jest więc ogromny, a trzeba pamiętać, że wysokość składki zdrowotnej dla podatników na skali i podatku liniowym jest nieograniczona i rośnie razem z ich dochodami – komentuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie.

Ustawa, która wprowadzi wakacje od ZUS ma być jedną z pierwszych jaką nowy rząd skieruje do nowego Sejmu, licząc na szybkiej jej uchwalenie oraz podpisanie przez prezydenta.