Tysiące złotych rekompensaty za pogorszenie jakości życia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Świadczenie kompensacyjne od 14 listopada 2023 r.

W rozporządzeniu z 18 października 2023 r., minister zdrowia określił sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego (i konkretne kwoty tego świadczenia w różnych przypadkach) z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci uczestnika badania klinicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Rozporządzenie to wejdzie w życie 14 listopada 2023 r. Można, przykładowo, otrzymać 2 tys. zł za każde 0,5 dioptrii obniżenia ostrości widzenia, 5 tys. zł za wstrząs anafilaktyczny, czy 5 tys. zł za hospitalizację trwającą od 7 do 14 dni.

Co to jest świadczenie kompensacyjne?

Ustawa z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (opublikowana w Dzienniku Ustaw 30 marca 2023 r., poz. 605), która weszła w życie 14 kwietnia 2023 r., wprowadziła do polskiego systemu prawnego świadczenie kompensacyjne dla uczestników tych badań klinicznych. Na podstawie art. 44 tej ustawy w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku udziału w badaniu klinicznym uczestnikowi badania klinicznego przysługuje świadczenie kompensacyjne.



W przypadku śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku udziału w badaniu klinicznym - świadczenie kompensacyjne przysługuje:

- małżonkowi niepozostającemu w separacji,

- krewnemu pierwszego stopnia,

- osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz

- osobie pozostającej z uczestnikiem we wspólnym pożyciu.



Natomiast świadczenie kompensacyjne nie przysługuje, w przypadku gdy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć uczestnika badania klinicznego wynikają z naturalnego przebiegu choroby.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

W myśl art. 45 ww. ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wysokość świadczenia kompensacyjnego wynosi w przypadku:



1) uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uczestnika badania klinicznego - od 2000 zł do 200 000 zł;



2) śmierci uczestnika badania klinicznego - od 20 000 zł do 100 000 zł, w odniesieniu do każdej z następujących osób: małżonek niepozostający w separacji, krewny pierwszego stopnia, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca z uczestnikiem we wspólnym pożyciu.



Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego trzeba uwzględnić:



1) w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uczestnika badania klinicznego - charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;



2) w przypadku śmierci uczestnika badania klinicznego - pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci uczestnika badania klinicznego, pokrewieństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, pozostawanie we wspólnym pożyciu oraz wiek osoby uprawnionej do świadczenia i zmarłego uczestnika badania klinicznego.

Ważne Wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co 5 lat waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres 5 poprzednich lat obliczonemu na podstawie średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę. Informację o zwaloryzowanej wysokości świadczenia kompensacyjnego Rzecznik Praw Pacjenta ma obowiązek umieścić na stronie internetowej urzędu go obsługującego.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci uczestnika badania klinicznego

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Pacjenta, ma obowiązek określić w rozporządzeniu, sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci uczestnika badania klinicznego, kierując się koniecznością przejrzystości w ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego oraz zapewnienia ochrony interesów osób uprawnionych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Ten obowiązek został zrealizowany przez ministra w dniu 18 października 2023 r., kiedy to podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 października 2023 r., poz. 2343 i wejdzie w życie 14 listopada 2023 r.

Jakie zasady ustalania świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci uczestnika badania klinicznego zostały określone w tym rozporządzeniu?

Suma kwot za uszczerbek na zdrowiu, uciążliwość leczenia i pogorszenie jakości życia

W § 2 rozporządzenia określono podstawową zasadę, że na wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uczestnika badania klinicznego składa się suma kwot odpowiadających charakterowi następstw zdrowotnych oraz stopniowi dolegliwości w zakresie:

1) uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) uciążliwości leczenia, o której mowa w § 4 ust. 1;

3) pogorszenia jakości życia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu

W § 3 rozporządzenia (w tabeli) określono wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu. W tych przypadkach świadczenie kompensacyjne wynosi:

Lp. Uszczerbek na zdrowiu Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł 1 Całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego 55 000 2 Całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego 45 000 3 Całkowita utrata ręki 35 000 4 Całkowita utrata palców ręki III, IV, V (za każdy palec) 4000, łącznie nie więcej niż 8000 5 Całkowita utrata kciuka lub palca ręki II 6000 6 Całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego 50 000 7 Całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego 40 000 8 Całkowita utrata stopy 25 000 9 Całkowita utrata obu stóp 60 000 10 Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V (za każdy palec) 2000, łącznie nie więcej niż 6000 11 Całkowita utrata palucha 5000 12 Całkowita utrata wzroku w jednym oku 40 000 13 Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach 85 000 14 Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30 000 15 Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach 65 000 16 Całkowita utrata nosa 20 000 17 Amputacja skrzydełka nosa 8000 18 Utrata zębów (za każdy ząb) 2000, maksymalnie 20 000 19 Wstrząs anafilaktyczny 5000 20 Utrata szczęki lub żuchwy 50 000 21 Całkowita utrata śledziony 20 000 22 Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej) 20 000 23 Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki 60 000 24 Utrata macicy 50 000 25 Całkowita utrata jajnika lub jądra 15 000 26 Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder 50 000 27 Całkowita utrata mowy 75 000 28 Utrata brodawki u kobiet 12 000 29 Utrata sutka 8000 30 Całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn 90 000 31 Całkowite porażenie jednej kończyny 40 000 32 Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn (poniżej 3 stopnia w skali Lovetta) 90 000 33 Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości 100 000 34 Wstrząśnienie mózgu 3000 35 Stłuczenie mózgu 10 000 36 Rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego 3000 37 Rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego 2000 38 Oparzenia drugiego lub trzeciego stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała 25 000 39 Zaburzenia mowy 10 000 40 Koncentryczne zwężenie pola widzenia 20 000 41 Zaburzenia w drożności przewodów łzowych 2000 42 Uszkodzenie płuc i opłucnej 7000 43 Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu 20 000 44 Wodniak jądra 7000

45 Obniżenie ostrości widzenia (o każde 0,5 dioptrii) 2000, maksymalnie 20 000 46 Uszkodzenia mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku 3000 47 Zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku 3000 48 Zawał serca 20 000 49 Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (do 1 stopnia w skali Lovetta) 90 000 50 Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (2 stopień w skali Lovetta) 75 000 51 Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (3 stopień w skali Lovetta) 60 000 52 Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (4 stopień w skali Lovetta) 35 000 53 Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób 70 000 54 Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju 40 000 55 Utrwalony zespół pozapiramidowy 10 000 56 Utrwalone zaburzenia równowagi 20 000 57 Potwierdzona (obserwacjami napadu przez lekarza) padaczka 40 000 58 Encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi lub deficytem neurologicznym 50 000 59 Cerebrastenia, zespół stresu pourazowego, utrwalona nerwica (utrzymujące się ponad 6 miesięcy mimo leczenia) 10 000 60 Chroniczny ból przewlekły (utrzymujący się ponad 6 miesięcy mimo leczenia) 6000 61 Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) 20 000 62 Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej 15 000 63 Uszkodzenie nerwu trójdzielnego 10 000 64 Uszkodzenie nerwu twarzowego 10 000 65 Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) 65 000 66 Inny trwały niedowład lub paraliż 10 000 67 Udar mózgu bez trwałych następstw 5000 68 Zakażenie wirusem HIV 70 000 69 Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B 45 000 70 Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 40 000 71 Wada rozwojowa płodu 60 000 72 Poronienie 25 000 73 Inny stały uszczerbek na zdrowiu 6000 74 Inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu 3000

Uwaga! W przypadku częściowej utraty palca, małżowiny usznej lub zęba należna jest połowa wartości świadczenia kompensacyjnego, jednak nie mniej niż 2000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych uszczerbków na zdrowiu podlega zsumowaniu.

Ważne Jednocześnie rozporządzenie wprowadza zasadę, że wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia

W § 4 rozporządzenia określono wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia:

Lp. Rodzaj uciążliwości leczenia Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł Hospitalizacja: 1) od 7 dni do 14 dni; 1) 5000; 1 2) od 15 dni do 90 dni; 2) od 6000 do 36 000, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji; 3) dłuższa niż 90 dni 3) 38 000 2 Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym 12 000 3 Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym 8000 4 Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko 4000 Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej: 5 1) od 3 do 7 dni; 2) od 8 dni do 30 dni; 1) 3000 2) 6000 3) dłuższa niż 30 dni 3) 10 000 6 Przeszczepienie serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki 40 000 7 Prowadzenie terapii nerkozastępczej 25 000 8 Stomia przewodu pokarmowego 15 000 9 Stomia układu moczowego 15 000 10 Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni 8000 11 Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni 2000 12 Inna znacząca uciążliwość leczenia 5000

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych rodzajów uciążliwości leczenia podlega zsumowaniu.

Ważne Rozporządzenie wprowadza zasadę, że wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia

W myśl § 5 rozporządzenia, wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia wynosi:

Lp. Czynnik pogorszenia jakości życia Wysokość świadczenia kompensacyjnego

w zł 1 Niezdolność do samodzielnej egzystencji 40 000 2 Niepełnosprawność: 1) w stopniu znacznym; 1) 30 000 2) w stopniu umiarkowanym; 2) 20 000 3) w stopniu lekkim 3) 10 000 3 Konieczność zapewnienia stałej opieki i pomocy innych osób 12 000 4 Niemożność podjęcia lub kontynowania nauki (wiek do 25 lat - na moment powstania szkody) 15 000 5 Utrata możliwości posiadania dzieci: 1) wiek do 40 lat (na moment powstania szkody); 1) 25 000 2) wiek 40-50 lat (na moment powstania szkody) 2) 8000 6 Istotne ograniczenie funkcji seksualnych 20 000 7 Ubezwłasnowolnienie 20 000 8 Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych 8000 9 Inne znaczące pogorszenie jakości życia 5000

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych czynników pogorszenia jakości życia podlega zsumowaniu.

Ważne Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci uczestnika badań klinicznych

Zgodnie z § 6 omawianego rozporządzenia, wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci uczestnika badań klinicznych wynosi:

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego Wiek zmarłego poniżej 18 lat 18-24 lata 25-45 lat 46-65 lat powyżej 65 lat Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku 0-18 lat 100 000 zł 80 000 zł 50 000 zł 30 000 zł Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku powyżej 18 lat - 40 000 zł 30 000 zł 20 000 zł Rodzic, osoba przysposabiająca 100 000 zł 70 000 zł 50 000 zł 40 000 zł 20 000 zł Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 80 000 zł 60 000 zł 40 000 zł 25 000 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym – Dziennik Ustaw z 30 października 2023 r., poz. 2343