Rząd Mateusza Morawieckiego powołany. Musi teraz uzyskać wotum zaufania w Sejmie

Mateusz Morawiecki powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Prezydent Andrzej Duda powołał rząd w składzie zaproponowanym przez premiera i przyjął przysięgę od członków gabinetu. Nowy rząd Mateusza Morawieckiego musi teraz uzyskać wotum zaufania Sejmu. Konieczna jest do tego większość 231 posłów.

Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministra. Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent.



Na wniosek premiera prezydent Duda powołał Radę Ministrów w składzie:

Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej,

Dorota Bojemska – minister rodziny i polityki społecznej,

Dominika Chorosińska – minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego,

Danuta Dmowska-Andrzejuk – minister sportu i turystyki,

Alvin Gajadhur – minister infrastruktury,

Anna Gembicka – minister rolnictwa i rozwoju wsi,

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister funduszy i polityki regionalnej,

Andrzej Kosztowniak – minister finansów,

Ewa Krajewska – minister zdrowia,

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – minister klimatu i środowiska,

Marlena Maląg – minister rozwoju i technologii,

Marzena Małek – minister aktywów państwowych,

Krzysztof Szczucki – minister edukacji i nauki,

Paweł Szefernaker – minister spraw wewnętrznych i administracji,

Szymon Szynkowski vel Sęk – minister spraw zagranicznych,

Marcin Warchoł – minister sprawiedliwości,

Izabela Antos – minister członek Rady Ministrów,

Jacek Ozdoba – minister członek Rady Ministrów.

Członkowie nowej Rady Ministrów złożyli wobec prezydenta następującą przysięgę:



„Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

Co dalej: exposé i wotum zaufania

Nowo powołany premier Morawiecki ma teraz obowiązek w ciągu kolejnych dwóch tygodni przedstawić Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o udzielenie nowej Radzie Ministrów wotum zaufania. Takie wystąpienie premiera określa się zwyczajowo (nie jest to termin prawny) mianem exposé. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli na sali obrad Sejmu będą wszyscy posłowie, do uchwalenia wotum zaufania niezbędna jest większość 231 posłów.