10, 15, 17, 20, 22, 23, 25 lutego i 1 marca to najbliższe terminy w sprawozdawczości (IV kwartał 2023 r. i styczeń 2024 r.). Samorządy muszą przygotować aż 18 formularzy sprawozdań

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 .

10 lutego** – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ .

Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok należy przedłożyć według zamieszczonego formularza (w formacie *.xls lub *.xlsx ) na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

17 lutego** - termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2023 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

23 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2024 r.:

Co należy złożyć do 25 lutego

25 lutego** – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną – JOP)

kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z ;

rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Rb-UZ ;

kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

Formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

Co należy złożyć do 1 marca

1 marca - termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1871 ze zm.). Sprawozdanie przekazywane jest do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO w Opolu.

Wzór ww. sprawozdania możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Sprawozdania przekazywane są do RIO Opole wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie *.xls lub *.xlsx) na adres e-mail: sprawozdania@rio.opole.pl.

**W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Źródło: RIO w Opolu