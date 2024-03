Od 1 lipca 2024 r. dodatkowe pieniądze dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rząd przyjął projekt ustawy

Dofinansowanie wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka

Rząd zamierza dofinansować zadania samorządu związane ze wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej.



W tym celu, środki Funduszu Pracy będą zwiększane rocznie z 40 mln zł do maksymalnie 85 mln zł.



Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.



Szczegółowe zasady dofinasowania zostaną określone w programie rządowym. Będzie on dotyczył osób, które:

- prowadzą rodzinne domy dziecka;

- pełnią funkcję zawodowych rodzin zastępczych (rodziny specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego).



Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.



Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.