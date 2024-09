Planujesz wyjazd do sanatorium? Będzie taniej. Od października 2024 roku kuracjusze zapłacą od 27,30 zł do 174,30 zł mniej za pobyt

Planujesz wyjazd do sanatorium? Masz szczęście, bo będzie taniej. Od października 2024 roku kuracjusze zapłacą od 27,30 zł do 174,30 zł mniej za pobyt. Wysokość opłat zależy od standardu pokoju i terminu pobytu.

W sanatorium kontynuuje się leczenie szpitalne lub ambulatoryjne

Co do zasady, pobyt w sanatorium nazywany również leczeniem uzdrowiskowym stanowi kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Można z niego skorzystać, jeśli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej pacjent wymaga zastosowania zabiegów, które są wykonywane w uzdrowiskach. Placówki te wykorzystują bowiem w swojej działalności bogactwa naturalne i czynniki fizyczne takie, jak wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapię; fizykoterapię, kinezyterapię.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa co do zasady 21 dni (w przypadku dziecka 27 dni, a na rehabilitacji uzdrowiskowej 28 dni) i jest bezpłatny. Z kolei pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa co do zasady 21 (na rehabilitacji uzdrowiskowej 28 dni). W przypadku dzieci jest on bezpłatny, natomiast dla osób dorosłych jest częściowo odpłatny.

Wysokość opłat za pobyt w sanatorium zależy od standardu pokoju i terminu pobytu

Częściowa odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym to tak naprawdę koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość tej opłaty została określona w obowiązujących przepisach i jest uzależniona od standardu pokoju, w którym będzie przebywał kuracjusz. Minister Zdrowia ustalił aż sześć poziomów warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

Poziom pierwszy to pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, albo pokój jednoosobowy w studiu.

Poziom drugi to pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Poziom trzeci to pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, albo pokój dwuosobowy w studiu

Poziom czwarty to pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Poziom piąty to pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, albo pokój wieloosobowy w studiu.

Poziom szósty to pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Każdy pokój w studiu jest jednym z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

Na wysokość opłat wpływa również termin pobytu w sanatorium. Można w tym zakresie wyróżnić I okres rozliczeniowy trwający od 1 października do 30 kwietnia i II okres rozliczeniowy trwający od 1 maja do 30 września. Oznacza to, że lada moment w sanatoriach uzdrowiskowych rozpocznie się II okres rozliczeniowy, podczas którego opłaty są niższe i wynoszą za jeden dzień pobytu w pokoju:

jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,60 zł (w I okresie jest to 40,90 zł),

jednoosobowy w studiu 26,10 zł (w I okresie jest to 37,40 zł),

jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł (w I okresie jest to 33,20 zł),

dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł (w I okresie jest to 27,30 zł)

dwuosobowym w studiu 16,50 zł (w I okresie jest to 24,90 zł),

dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł (w I okresie jest to 19,50 zł),

wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł (w I okresie jest to 14,80 zł),

wieloosobowym w studiu 11,90 zł (w I okresie jest to 13,60 zł),

wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł (w I okresie jest to 11,90 zł).

Oznacza to, że za 21 dni pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kuracjusz zapłaci w II okresie rozliczeniowym 684,60 zł, zamiast 858,90 zł. Z kole w pokoju o najniższym standardzie, czyli wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego opłaty będą wynosiły odpowiednio 222,60 zł i 249,90 zł. Oszczędność będzie więc wynosiła od 27,30 zł do 174,30 zł za pobyt.