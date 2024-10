Polacy są wielkimi miłośnikami kotów. Zajmujemy drugie miejsce w Europie, wyprzedza nas tylko ten jeden kraj

Jesteśmy miłośnikami kotów, co wyraźnie pokazują badania. Okazuje się, że aż 41% polskich gospodarstw domowych posiada co najmniej jednego kota, co czyni nas drugim krajem w Unii Europejskiej pod tym względem. Wyprzedza nas tylko Rumunia, gdzie koty znajdują się w 48% gospodarstw domowych.

Nasz kraj jest w czołówce właścicieli psów, zajmujemy czwarte miejsce w Unii Europejskiej

Polska znajduje się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby psów, z populacją wynoszącą 8,1 miliona czworonogów. Liderem są Niemcy, gdzie liczba psów wynosi 10,6 miliona, następnie Hiszpania z 9,3 miliona oraz Włochy z 8,7 miliona. Polska jednak wyróżnia się wyjątkowo wysokim odsetkiem gospodarstw domowych posiadających co najmniej jednego psa – 49%, co daje nam drugie miejsce w całej Unii Europejskiej, ustępując jedynie Węgrom (50%). Podium zamyka Rumunia, gdzie psy znajdują się w 45% gospodarstwach domowych.

Dla porównania, w takich krajach jak Niemcy czy Hiszpania, które są w czołówce pod względem liczby psów, znacznie mniej rodzin posiada psa – odpowiednio 21% i 27%. Popularność psów w gospodarstwach domowych w Polsce znacząco przewyższa także wyniki z Włoch, gdzie tylko 28% rodzin ma psa, mimo że kraj ten plasuje się na 3 miejscu pod względem liczby psów ogółem. Mniej niż pół miliona, czyli najmniej psów w Unii Europejskiej jest w Słowenii, na Łotwie i w Estonii. Na końcu zestawienia pod względem gospodarstw domowych są Austria, gdzie tylko 17% rodzin posiada psa, Szwecja (15%) i Grecja (14%).

Polska miłość do kotów jest wielka, zajmujemy drugie miejsce w Europie

Polacy są równie wielkimi miłośnikami kotów. Aż 41% polskich gospodarstw domowych posiada co najmniej jednego kota, co czyni nas drugim krajem w Unii Europejskiej pod tym względem. Wyprzedza nas jedynie Rumunia, gdzie koty znajdują się w 48% gospodarstw domowych. Pod względem liczby kotów, Polska plasuje się na czwartym miejscu w Europie, posiadając 7,25 miliona kotów.

Co ciekawe, w takich krajach jak Niemcy oraz Francja, mimo większej liczby kotów (odpowiednio 15,2 i 13,5 miliona), odsetek gospodarstw je posiadających jest znacznie niższy (odpowiednio 24% i 31%). Podobnie we Włoszech – kraj pod względem liczby kotów ogółem plasuje się na podium, natomiast jeśli spojrzeć na gospodarstwa domowe posiadające kota, to jest ich jedynie 22%. Ciekawie sytuacja prezentuje się w Hiszpanii, która pod względem ich liczebności plasuje się tuż za Polską, na 5 miejscu z wynikiem 5,8 mln. Jednak w przeliczeniu na gospodarstwa domowe, zajmuje 3 miejsce od końca – tylko 17% rodzin deklaruje tam posiadanie co najmniej jednego kota. Pod względem liczebności, w Unii Europejskiej najmniej kotów jest w na Łotwie (0,4 miliona) oraz w Irlandii i Estonii (po 0,3 miliona).

Warto ubezpieczyć swojego pupila w ramach polisy mieszkaniowej, taka ochrona dotyczy leczenia i szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Posiadanie zwierząt domowych niesie ze sobą odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo. Warto więc wiedzieć, że można ubezpieczyć swojego pupila w ramach polisy mieszkaniowej. Taka polisa nie tylko zabezpiecza nas przed kosztami leczenia zwierzęcia w wyniku wypadku, ale także chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez nasze zwierzęta.

"Polisa mieszkaniowa, obejmująca zwierzęta domowe, chroni je przed skutkami tych samych ryzyk, co ruchomości domowe. Właściciel może więc liczyć na odszkodowanie m.in. gdy zwierzę dozna uszczerbku lub zginie wskutek pożaru czy powodzi. Istotny może okazać się fakt, by do zdarzenia doszło na terenie ubezpieczonej nieruchomości, w tym posesji. Wybrane firmy ubezpieczeniowe wypłacą odszkodowanie także za wypadek komunikacyjny z udziałem psów i kotów, otrucie zwierząt domowych przez osobę trzecią czy zapewnią opiekę na czas choroby opiekuna. O zakresie ochrony zawsze decyduje dokument OWU dostępny jeszcze przed zawarciem polisy" – komentuje Michał Ratajczak, ekspert rankomat.pl. Warto zatem dokładnie sprawdzić oferty dostępnych ubezpieczeń, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada na nasze potrzeby i daje kompleksową ochronę naszym czworonożnym przyjaciołom.

Tytułem podsumowania

