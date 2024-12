Sejm na żywo: 20 grudnia [Transmisja online]

25. posiedzenie Sejmu - dzień trzeci.

Sejm na żywo: 20 grudnia

Sejm w ostatnim dniu posiedzenia zdecyduje o losie senackich poprawek do ustawy o Radzie Fiskalnej. Zgodnie z nimi członków Rady miałby wybierać Sejm za zgodą Senatu, po uprzednim przesłuchaniu kandydatów przez odpowiednie komisje sejmowe. Wcześniejsze zapisy głosiły, że wyboru członków ma dokonywać minister finansów po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwiej komisji sejmowej.

Sejm na żywo: 19 grudnia

Sejm, podczas drugiego dnia posiedzenia, rozpocznie dziś prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt dotyczy przepisów z KK, odnoszących się do przestępstw stosowania przemocy lub bezprawnej groźby za co grozi do 5 lat więzienia, nawoływania do nienawiści za co grozi do 3 lat więzienia oraz znieważenia grupy ludności lub pojedynczej osoby za co teraz grozi do 3 lat więzienia, zaś po zmianie ma grozić do 2 lat.

Wieczorem Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o podatku akcyzowym. Projekt zakłada m.in. przedłużenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT (zgodnie z którym to nabywca, a nie sprzedawca, jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT).

Sejm na żywo: 18 grudnia

Posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji śledczej do spraw tzw. afery wizowej; raport ten komisja przedstawiła na początku grudnia. Stwierdzono w nim, że Polska była wykorzystywana w procedurze "visa shopping", polegającej na wyszukiwaniu najłatwiejszych sposobów dotarcia do państw strefy Schengen. "Brak strategii migracyjnej, wydawanie przez wysokich urzędników MSZ poleceń ograniczających rolę konsulów, wsparcie dla konkretnych firm i osób ubiegających się o wizy, stosowanie pozaprawnych +szybkich ścieżek+ stały się codzienną praktyką" - oceniono w raporcie. Komisja śledcza zdecydowała też, że zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób.

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem nowelizacji Prawa lotniczego, który ma dostosować polskie prawo do unijnego, m.in. wprowadzając nowe kategorie operacji. Zakłada też, że służby będą mogły zniszczyć drony wykorzystywane w ataku terrorystycznym.

