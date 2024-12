Sąd: 20 telewizorów. 40 000 zł obciąża osobę niepełnosprawną. Abonament RTV

Osoba fizyczna prowadziła hotel. Na wyposażeniu 38 telewizorów. Z akta sprawy wynika, że jest osobą niepełnosprawną i z uwagi na stan zdrowia wycofuje się z biznesu, wydzierżawia hotel. Nowy gospodarz hotelu zobowiązuje się przejąć opłaty abonamentowe za 38 telewizorów. Nie robi tego. Zaległość w kwocie około 40 000 zł spada na osobę fizyczną. Ma zapłacić zaległy abonament. I ma ewentualne roszczenie do spółki z o.o. która przejęła hotel.

Osoba niepełnosprawna przegrała proces o zaległy abonament RTV. Tytułem egzekucyjnym objętych było:

REKLAMA

1) 30 000 zł - z tytułu zaległych opłat abonamentowych za 5 lat;

2) odsetki za zwłokę w wysokości prawie 10 000 zł.

Zaległy abonament RTV: 40 000 zł za telewizory, których nie używał

Telewizory były w hotelu. Na podstawie umowy dzierżawy hotel przejęła spółka z o.o. Miała płacić na podstawie umowy m.in. za 38 telewizory. Ale nie płaciła. Poczta Polska nic nie wiedziała o tym, że jest jakaś umowa dzierżawy. Z jej perspektywy sprawa była prosta. Bohater tej opowieści 25 czerwca 2013 r. zgłosił rejestrację 20 odbiorników telewizyjnych znajdujących się w hotelu, a następnie nie zgłosił ich wyrejestrowania. Musi więc zapłacić za zaległy abonament.

Ważne I z tym się zgodził Sąd Opłata abonamentowa przypisana jest bowiem do abonenta i nie jest związana z prawem własności lokalu czy jego wydzierżawieniem. W przypadku zaprzestania używania odbiorników telewizyjnych z dniem zawarcia umowy dzierżawy, należało dopełnić w placówce pocztowej formalności związanych z wyrejestrowaniem odbiorników. Tymczasem z ustaleń dokonanych przez Pocztę wynika, iż formalności te nie zostały dopełnione.

Ulgi dla osób niepełnosprawnych wymagają wniosków

Ważne Zobowiązany mieszka w Niemczech. Jest osobą schorowaną i w 2017 roku orzeczono wobec niego niepełnosprawność w zakresie 60% uszczerbku na zdrowiu. Stąd też uważał, że powinien być zwolniony od opłaty abonamentowej. Do zażalenia załączona została umowa dzierżawy oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej. Dlaczego jego pogląd jest mylny?

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niestety, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy abonamentowej, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782);

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy abonamentowej, zwolnienia określone w ust. 1 pkt 1 i 3-8 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Sąd orzekł:

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że Skarżący nie dopełnił wymogów formalnych nałożonych przez powyższe przepisy. Pomimo, że na etapie zażalenia nadesłał on kopię legitymacji osoby niepełnosprawnej, to nie złożył stosownych oświadczeń w tym zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi w powyższych przepisach. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia żądanego zwolnienia. Organ nie działa bowiem w takim zakresie z urzędu.

Komunikat Poczty Polskiej o zwolnieniu z abonamentu RTV

REKLAMA

Uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby wymienione w art. 4 ust.1 ustawy abonamentowej, które przedstawią w placówce pocztowej dokumentację oraz złożą oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych, wymagane zgodnie z treścią rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiotowym zakresie. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, które na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, z mocy prawa zostały zwolnione od opłat abonamentowych. Ustawa weszła w życie dnia 9 października 2015 roku.

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej ww. oświadczenie oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy abonamentowej osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych na czas określony, obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.