Tylko część nauczycieli będzie objęta programem umożliwiającym zakup laptopów. Jest projekt nowelizacji rozporządzenia

Nauczyciele klas I-III szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych zostaną objęci programem umożliwiającym im zakup laptopów ze środków publicznych. Do grupy uprawnionych nie zostali zaliczeni nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Wsparcie dla nauczycieli na zakup laptopów

REKLAMA

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Zostały w nim określone zmiany dotyczące bonów dla nauczycieli i określone grupy, które będą mogły skorzystać z programu.

REKLAMA

W projekcie rozporządzenia określono, że określa ono grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego nie kupią laptopów

REKLAMA

Z możliwości zakupienia laptopów w dalszym ciągu nie będą mogli skorzystać nauczyciele wychowania przedszkolnego. Taka sytuacja jest argumentowana założeniami KPO: „Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej – KPO), realizowane wsparcie ma przede wszystkim zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia funkcjonowania, spowodowane sytuacjami takimi jak pandemia COVID-19” – czytamy w uzasadnieniu. Jak zaznacza ministerstwo, obecny stan finansów publicznych nie pozwala na poszerzenie grupy odbiorców programu o nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Projektodawcy rozporządzenia uzasadniając projekt stwierdzili, że: „Do prawidłowej realizacji podstawy programowej niezbędne jest posiadanie przez nauczycieli kompetencji do korzystania w poprawny metodycznie sposób z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym sprzętem w tym zakresie jest laptop lub laptop przeglądarkowy, z którego nauczyciel będzie korzystał zarówno w szkole, na zajęciach z uczniami, jak i w domu przygotowując się do lekcji. Naturalne korzystanie z laptopa lub laptopa przeglądarkowego podczas prowadzenia lekcji, tam, gdzie jest to uzasadnione metodycznie, ułatwi pracę nauczycielowi oraz pozwoli na lepsze przyswajanie wiedzy przez uczniów”.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe grupy uprawnionych będą mogły wnioskować o wsparcie w ciągu 30 dni od 22 stycznia 2025 r.