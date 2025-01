Kontenery na tekstylia? Warszawa rozwiewa wątpliwości

Warszawa nie wystawi dodatkowych kontenerów przeznaczonych do zbierania tekstyliów. Trzeba je oddać do organizacji charytatywnych lub do jednego z czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ratusz wyjaśnia szczegóły tej decyzji.

Nową frakcję odpadów – tekstylia, wprowadzono od 1 stycznia 2025 r. Zmiana ta ma na celu lepsze gospodarowanie odpadami i wspieranie recyklingu materiałów. Obowiązek organizacji selektywnej zbiórki tekstyliów spoczywa na samorządach. W Warszawie mieszkańcy mogą oddawać zużyte ubrania i tekstylia do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które od dawna są przystosowane do odbioru tego rodzaju odpadów. Natomiast ubrania w dobrym stanie nadal można przekazywać do kontenerów organizacji charytatywnych.

Władze miasta zdecydowały, że dodatkowe kontenery na tekstylia nie pojawią się przy śmietnikach. Dlaczego? Warszawski ratusz tłumaczy, że chce uniknąć generowania dodatkowych kosztów.

Nowa frakcja odpadów, czyli tekstylia. Nie można do zmieszanych!

Od początku 2025 roku obowiązuje nowa frakcja odpadów, czyli tekstylia. Tym samym odpady tekstylne nie mogą być już wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi. To zadanie gmin, które jest realizowane w ramach PSZOK. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden taki punkt na swoim terenie.

"Nie będzie jednak dodatkowych kontenerów na tego typu odpady w wiatach śmietnikowych, co mogłoby generować dodatkowe koszty dla mieszkańców. Zamiast tego zużyte ubrania i tekstylia będzie można oddać do dowolnego PSZOK-u na terenie Warszawy. Wszystkie już od dawna mają kontenery przystosowane do odbioru tekstyliów" - wyjaśniła rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth.

Zużyte ubrania i tekstylia można oddać do czterech PSZOK-ów w Warszawie

Zużyte ubrania i tekstylia można więc oddać do dowolnego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Warszawie działają cztery PSZOK-i:

przy ul. Płytowej 1 - Białołęka,

przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów,

przy ul. Tatarskiej 2/4 - Wola,

przy ul. Kampinoskiej 1 - Bielany.

PSZOK-i są czynne w dni robocze (w godz. 11.00 - 19.00) oraz w soboty (w godz. 9.00 - 17.00), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia (Wigilia) i soboty Wielkanocnej. Do PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Płytowej 1, ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Kampinoskiej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 ich nie przyjmuje. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.

Jak wyjaśnia stołeczny Urząd Miasta, do PSZOK-ów w Warszawie w 2023 roku trafiły łącznie ponad 124 ton tekstyliów. Z zostawionych tam kurtek, swetrów, ręczników oraz innych tkanin powstają nowe surowce, np. odpady włókiennicze posłużą jako ścierki do mycia czy wypełnienie tapicerskie, z wełny wytworzona może zostać izolacja do samochodów, a bawełna nadaje się do produkcji wysokiej jakości papieru. Z tekstyliów, które po sortowaniu nie nadają się już do innego zastosowania, można też wytwarzać paliwo alternatywne o wysokiej wartości opałowej.

Ubrania i tekstylia w dobrym stanie można wrzucić do kontenera organizacji charytatywnej

Natomiast ubrania i tekstylia w dobrym stanie wciąż będzie można przekazywać do kontenerów organizacji charytatywnych. Ta opcja pozostanie bez zmian.

Wskażmy, że zgodnie z nowelizacją z lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2025 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mają obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży. Tym samym odpady tekstylne nie mogą być już przez konsumentów wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi.

Europa ma problem z tekstyliami. Stąd zmiany przepisów

Powyższe zmiany są efektem rosnących ilości odpadów w tej kategorii. Z danych Parlamentu Europejskiego wynika, że przeciętny Europejczyk wyrzuca około 11 kg tekstyliów rocznie.

Badania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) wskazują, że około 78 proc. konsumenckich odpadów włókienniczych, obejmujących odzież i obuwie oraz wyroby włókiennicze używane w gospodarstwach domowych i techniczne wyroby włókiennicze, nie jest zbieranych selektywnie. W większości trafiają więc na wysypisko lub są spalane. Tylko 1 proc. używanych ubrań jest poddawanych recyklingowi w celu przetworzenia na nowe ubrania, ponieważ technologie, które umożliwiłyby recykling ubrań na włókna pierwotne, dopiero zaczynają się pojawiać.

Zwykle dotyczą one ubrań z prostym składem, zawierającym tylko jeden rodzaj materiału, np. czystą bawełnę, wkrótce możliwy będzie też m.in. chemiczny recykling poliestru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że selektywna zbiórka jest początkiem do tego, by starym ubraniom dać nowe życie.