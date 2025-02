Dopłata do nowego auta: od 18 750 do 40 000 zł! Jak działa rządowy program „NaszEauto”?

Chcesz kupić nowy samochód elektryczny? Teraz możesz dostać nawet 40 tys. zł dopłaty, przy spełnieniu określonych warunków! Oto wystartował rządowy program „NaszEauto”, który ułatwia Polakom przejście na ekologiczny transport. Sprawdź, kto może otrzymać wsparcie, w jakiej dokładnie wysokości i jak złożyć wniosek!

Nowe dopłaty, duże kwoty i wyjątkowa okazja na zakup auta elektrycznego! Program „NaszEauto” właśnie wystartował, oferując nawet 40 tys. zł wsparcia dla osób chcących przesiąść się na ekologiczny transport. To jeden z największych programów dofinansowania w Polsce, a jego zasady są korzystniejsze niż kiedykolwiek. Możesz otrzymać pieniądze na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowego „elektryka” – wystarczy spełnić kilka warunków. A jeśli zezłomujesz swój stary samochód lub masz Kartę Dużej Rodziny, możesz liczyć na jeszcze wyższą dotację! Sprawdź, czy się kwalifikujesz, i nie przegap szansy na oszczędności. To może być najlepszy moment, by zmienić auto!

REKLAMA

Co to jest program „NaszEauto”?

Program „NaszEauto” uruchomiły wspólnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 przeznaczono aż 1,6 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Poniżej szczegółowe informacje o nowym programie.

Nabór wniosków w programie „NaszEauto” rozpoczął się 3 lutego 2025 roku.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 40 tys. zł.

O dotacje do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogą starać się osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

Informacje potrzebne do złożenia wniosków oraz niezbędne dokumenty dostępne są tu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/e11-wzrost-wykorzystania-transportu-przyjaznego-dla-srodowiska-program-priorytetowy-naszeauto

REKLAMA

"Chcemy umożliwić i ułatwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. Jesteśmy świadomi, że takie pojazdy to przyszłość motoryzacji. Dlatego prezentujemy program „NaszEauto”, który stawia na dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, a nie opodatkowanie spalinowych" – powiedział Krzysztof Bolesta, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

"Program skonstruowany jest w ten sposób, że poza bazową kwotą wsparcia zapewniamy również dwa rodzaje premii dodatkowej. Jedna to premia za złomowanie. Zależy nam na tym, aby przy promowaniu zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego również złomować te samochody spalinowe, które przestają być wykorzystywane przez beneficjenta. Mamy również premię za niski dochód" – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska NFOŚiGW.

Jak dodała, program „NaszEauto” promuje także zakup samochodów elektrycznych w dużych rodzinach i wśród prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stanowią 85 proc. przedsiębiorców w Polsce. Wsparciem objęte zostaną fabrycznie nowe elektryczne samochody osobowe o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT). Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile dotacji można otrzymać z programu „NaszEauto”?

Bazowa wysokość wsparcia dla osób fizycznych przy zakupie auta wynosi 18 750 zł. Dotacja wzrośnie o 10 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem/współwłaścicielem co najmniej 3 lata oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie w wysokości 11 250 zł.

Ważne Osoby fizyczne z Kartą Dużej Rodziny otrzymają dofinansowanie w wysokości aż 30 tys. zł. Dotacja wzrośnie o 5 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1, 5 tys. zł przy niskim dochodzie.

W przypadku leasingu aut elektrycznych podstawowa kwota wsparcia dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30 tys. zł. W przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1 dotacja dla osób fizycznych wzrośnie o 5 tys. zł, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 10 tys. zł. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie 5 tys. zł.

Jak uzyskać wsparcie finansowe na zakup auta elektrycznego? Na jakiego elektryka?

REKLAMA

Pierwszym krokiem będzie zakup samochodu elektrycznego - w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto (bez VAT). Pojazd musi zostać zarejestrowany (nie kwalifikują się pojazdy, które zarejestrowane zostały na dealera), należy wykupić ubezpieczenie OC, dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC (w przypadku, gdy ostateczny odbiorca wsparcia to JDG na polisie musi być wskazane, że pojazd przeznaczony jest do celów zarobkowych lub ubezpieczonym musi być JDG – nie osoba fizyczna).

W przypadku leasingu/wynajmu długoterminowego pojazdu elektrycznego przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW należy podpisać umowę leasingową/wynajmu długoterminowego, dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej) oraz podpisać protokół przekazania pojazdu do używania lub używania i pobierania pożytków. Umowa leasingu/wynajmu musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat.

Ważne Dokumenty do programu „NaszEauto” można składać wyłącznie online do NFOŚiGW z wykorzystaniem platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępnej na stronie internetowej: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Program „NaszEauto”. Ważne materiały do pobrania:

dopłaty do samochodu elektrycznego naszeauto dopłaty do samochodu elektrycznego naszeauto gov.pl

Podsumowanie i komentarz do programu NaszEauto”

Program „NaszEauto” to jeden z ważniejszych projektów wspierających elektromobilność w Polsce. Z kwotą dofinansowania sięgającą nawet 40 tys. zł i budżetem 1,6 mld zł, daje realną szansę na przyspieszenie transformacji transportu. Jego konstrukcja uwzględnia nie tylko podstawowe dopłaty, ale także premie za złomowanie starych aut i wsparcie dla osób z niższymi dochodami oraz rodzin wielodzietnych. To ważny krok w kierunku popularyzacji samochodów elektrycznych, ale czy wystarczający?

Jednym z największych atutów programu jest szeroki wachlarz możliwości – dofinansowanie można uzyskać nie tylko na zakup, ale również leasing czy wynajem długoterminowy. To sprawia, że elektryczne samochody stają się dostępne nie tylko dla osób gotowych na jednorazowy duży wydatek, ale także dla tych, którzy wolą rozłożyć koszty w czasie. Istotnym ułatwieniem jest też możliwość uzyskania wyższej dotacji za zezłomowanie starego auta, co sprzyja eliminacji starszych, bardziej emisyjnych pojazdów z polskich dróg.

Nie można jednak pominąć pewnych ograniczeń. Program obejmuje wyłącznie nowe auta elektryczne o cenie do 225 tys. zł netto, co może wykluczać niektóre modele dostępne na rynku. Ponadto, konieczność spełnienia określonych warunków, takich jak rejestracja pojazdu dopiero po zakupie czy obowiązkowe ubezpieczenie AC, może stanowić barierę dla części potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo, skomplikowany proces aplikacyjny może odstraszyć osoby mniej zaznajomione z formalnościami.

Czy „NaszEauto” zmieni polski rynek motoryzacyjny? To zależy. Z pewnością jest to krok w dobrą stronę, ale samo dofinansowanie nie wystarczy, jeśli nie pójdą za nim dalsze zmiany – w tym rozwój infrastruktury ładowania i stabilizacja cen energii elektrycznej. Bez tego wiele osób nadal będzie postrzegać auta elektryczne jako mało praktyczne.

Podsumowując, program „NaszEauto” to duża szansa dla tych, którzy już rozważali zakup elektryka, ale obawiali się kosztów. Jednak dla szerokiej popularyzacji elektromobilności w Polsce konieczne będą kolejne inicjatywy. Dopłaty to dopiero początek – kluczowe będzie stworzenie warunków, w których samochody elektryczne staną się realną i opłacalną alternatywą dla spalinowych.