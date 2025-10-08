ZNP: Nadgodziny za pracę w domu. Za konspekty. Za kartkówek. Duże kwoty w skali roku

Źródłem nadgodzin nauczyciela jest odpowiadanie na emaile od rodziców, sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji, rady pedagogiczne, zebrania, wycieczki. A nawet czas dyżurowania na korytarzu w czasie przerwy. Pod warunkiem przekroczenie 40 h pracy tygodniowo. Część nadgodzin może być realizowana w domu, gdyż nauczyciel nie ma normy dziennej pracy, a art. 43 Karty Nauczyciela stanowi, że do czasu pracy nauczyciela zalicza: zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy – to słynna konkluzja uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2025 roku LINK To zasada w prawie polskim - za czas pracę ponad normy, należy się dodatkowe wobec pensji wynagrodzenie. Do tej pory nie do końca było wiadomo, czy nauczyciele podlegają przepisom o nadgodzinach. Bo są w Kodeksie pracy, a jak wiadomo nauczyciele mają osobną Kartę Nauczyciela (ta mówi tylko o godzinach ponadwymiarowych wobec pensum).

REKLAMA

REKLAMA

Karta Nauczyciela wprowadza dla nauczycieli 40 godzinny tydzień pracy - wszystko co ponad to nadgodziny. ZNP opracował wzór wezwania o wypłatę nadgodzin. Składa się go u dyrektora danej szkoły. Termin na uregulowanie zaległości 7 dni, a potem nauczyciel musi iść do sądu. I to jak najszybciej. Bo nadgodziny można dochodzić przez trzy lata.

Co jest nadgodzinami? Każda czynności wykonana powyżej 40 godzin tygodniowo w tym także część czynności takich jak sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji. Dlaczego?

REKLAMA

Sądy wskazują, że do 40 tygodniowego czasu pracy nauczyciela wchodzi także przygotowywanie się do zajęć i sprawdzanie kartkówek

"Na tygodniową normę czasu pracy nauczyciela składa się pensum (tj. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz) oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, na przykład udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, przeprowadzanie wywiadówek z udziałem rodziców, sprawdzanie prac pisemnych uczniów, przygotowanie do zajęć itp.". Tak stwierdził SN (postanowienie I PSKP 24/23 z 17 kwietnia 2024 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo art. 43 Katy Nauczyciela do czasu pracy nauczyciela zalicza: zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wynika z tego, że nauczyciel ma rzeczywiście prawo żądać nadgodzin za pracę nad kartkówkami czy przygotowaniem się do zajęć.

ZNP: Nauczyciele chcą wynagrodzenia za odpowiadanie na emaile od rodziców, sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji, rady pedagogiczne, zebrania, wycieczki [Nadgodziny]

Przygotował wzór wniosku o nadgodziny. Wniosek w pliku Word do ściągnięcia.

wzór - nadgodziny wzór - nadgodziny

Z powyższego wzoru wynika, że źródłem nadgodzin dla nauczyciela może być:

1) odpowiadanie na emaile od rodziców,

2) sprawdzanie kartkówek,

3) przygotowywanie się do lekcji,

4) rady pedagogiczne,

5) zebrania,

6) wycieczki.

WEZWANIE DO ZAPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Niniejszym wzywam Szkołę …………… do zapłaty wynagrodzenia za pracę

w 37 godzinach (liczba godzin przykładowa, do uzupełnienia we własnym zakresie) nadliczbowych wypracowanych w tygodniu obejmującym okres od dnia 4.11.2024 do dnia 10.11.2024 r.

Wypłata wynagrodzenia winna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2024 r. do dnia zapłaty.

W przypadku braku uwzględnienia powyższego wezwania będę zmuszony do dochodzenia należnego mi wynagrodzenia na drodze sądowej.

UZASADNIENIE

1. W dniu 4.11.2024 r. (poniedziałek):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) - w wymiarze 3 godzin (4 x 45 min.),

b) uczestniczyłem w posiedzeniu rady pedagogicznej - w wymiarze 3 godzin,

c) sprawdzałem prace klasowe - w wymiarze 2 godzin,

d) pełniłem dyżur przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw pomiędzy zajęciami na korytarzach szkolnych - w wymiarze 1 godziny.

2. W dniu 5.11.2024 r. (wtorek):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) - w wymiarze 6 godzin (8 x 45 min),

b) prowadziłem konsultacje w ramach dostępności nauczyciela dla uczniów i rodziców - w wymiarze 1 godziny,

c) przygotowywałem apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości - w wymiarze 2 godzin,

d) odpowiadałem na korespondencję mailową rodziców uczniów – w wymiarze 1 godziny.

3. W dniu 6.11.2024 r. (środa):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio

z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) w wymiarze 3 godzin (4 x 45 min),

b) prowadziłem zebranie dla rodziców uczniów klasy 6, której jestem wychowawcą w wymiarze 2 godzin,

c) przygotowywałem apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- w wymiarze 2 godzin,

d) przygotowywałem zagadnienia na sprawdzian dla klasy 7 - w wymiarze 1 godziny,

e) odpowiadałem na korespondencję mailową rodziców uczniów – w wymiarze 1 godziny.

4. W dniach 7-9.11.2024 r. (czwartek-sobota) uczestniczyłem w wyjeździe służbowym na wycieczkę szkolną z uczniami klasy 6, pracując w tym okresie:

a) w dniu 7.11.2024 r. w godz. 8.00 – 24.00 tj. w wymiarze 16 godzin,

b) w dniu 8.11.2024 r. w godz. 6.00 – 23.00 tj. w wymiarze 17 godzin,

c) w dniu 9.11.2024 r. w godz. 6.00 – 19.00 tj. w wymiarze 13 godzin.

5. W dniu 10.11.2024 r. (niedziela) opiekowałem się grupą uczniów reprezentujących szkołę na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w wymiarze – 3 godzin.

W świetle powyższego wezwanie jest konieczne i uzasadnione.

………………………

podpis nauczyciela

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2