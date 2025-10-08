REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZNP: Nadgodziny za pracę w domu. Za konspekty. Za kartkówek. Duże kwoty w skali roku

ZNP: Nadgodziny za pracę w domu. Za konspekty. Za kartkówek. Duże kwoty w skali roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 15:20
[Data aktualizacji 08 października 2025, 15:20]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
ZNP: Nadgodzinami nauczyciela jest praca w domu. Sprawdzenie kartkówek. Przygotowania do lekcji. Duże kwoty w skali roku
ZNP: Nadgodzinami nauczyciela jest praca w domu. Sprawdzenie kartkówek. Przygotowania do lekcji. Duże kwoty w skali roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Źródłem nadgodzin nauczyciela jest odpowiadanie na emaile od rodziców, sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji, rady pedagogiczne, zebrania, wycieczki. A nawet czas dyżurowania na korytarzu w czasie przerwy. Pod warunkiem przekroczenie 40 h pracy tygodniowo. Część nadgodzin może być realizowana w domu, gdyż nauczyciel nie ma normy dziennej pracy, a art. 43 Karty Nauczyciela stanowi, że do czasu pracy nauczyciela zalicza: zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy – to słynna konkluzja uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2025 roku LINK To zasada w prawie polskim - za czas pracę ponad normy, należy się dodatkowe wobec pensji wynagrodzenie. Do tej pory nie do końca było wiadomo, czy nauczyciele podlegają przepisom o nadgodzinach. Bo są w Kodeksie pracy, a jak wiadomo nauczyciele mają osobną Kartę Nauczyciela (ta mówi tylko o godzinach ponadwymiarowych wobec pensum).

REKLAMA

REKLAMA

Karta Nauczyciela wprowadza dla nauczycieli 40 godzinny tydzień pracy - wszystko co ponad to nadgodziny. ZNP opracował wzór wezwania o wypłatę nadgodzin. Składa się go u dyrektora danej szkoły. Termin na uregulowanie zaległości 7 dni, a potem nauczyciel musi iść do sądu. I to jak najszybciej. Bo nadgodziny można dochodzić przez trzy lata.

Co jest nadgodzinami? Każda czynności wykonana powyżej 40 godzin tygodniowo w tym także część czynności takich jak sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji. Dlaczego?

REKLAMA

Sądy wskazują, że do 40 tygodniowego czasu pracy nauczyciela wchodzi także przygotowywanie się do zajęć i sprawdzanie kartkówek

"Na tygodniową normę czasu pracy nauczyciela składa się pensum (tj. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz) oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, na przykład udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, przeprowadzanie wywiadówek z udziałem rodziców, sprawdzanie prac pisemnych uczniów, przygotowanie do zajęć itp.". Tak stwierdził SN (postanowienie I PSKP 24/23 z 17 kwietnia 2024 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo art. 43 Katy Nauczyciela do czasu pracy nauczyciela zalicza: zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wynika z tego, że nauczyciel ma rzeczywiście prawo żądać nadgodzin za pracę nad kartkówkami czy przygotowaniem się do zajęć.

ZNP: Nauczyciele chcą wynagrodzenia za odpowiadanie na emaile od rodziców, sprawdzanie kartkówek, przygotowywanie się do lekcji, rady pedagogiczne, zebrania, wycieczki [Nadgodziny]

Przygotował wzór wniosku o nadgodziny. Wniosek w pliku Word do ściągnięcia.

wzór - nadgodziny

wzór - nadgodziny

Z powyższego wzoru wynika, że źródłem nadgodzin dla nauczyciela może być:

1) odpowiadanie na emaile od rodziców,

2) sprawdzanie kartkówek,

3) przygotowywanie się do lekcji,

4) rady pedagogiczne,

5) zebrania,

6) wycieczki.

WEZWANIE DO ZAPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Niniejszym wzywam Szkołę …………… do zapłaty wynagrodzenia za pracę

w 37 godzinach (liczba godzin przykładowa, do uzupełnienia we własnym zakresie) nadliczbowych wypracowanych w tygodniu obejmującym okres od dnia 4.11.2024 do dnia 10.11.2024 r.

Wypłata wynagrodzenia winna być dokonana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 grudnia 2024 r. do dnia zapłaty.

W przypadku braku uwzględnienia powyższego wezwania będę zmuszony do dochodzenia należnego mi wynagrodzenia na drodze sądowej.

UZASADNIENIE

1. W dniu 4.11.2024 r. (poniedziałek):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) - w wymiarze 3 godzin (4 x 45 min.),

b) uczestniczyłem w posiedzeniu rady pedagogicznej - w wymiarze 3 godzin,

c) sprawdzałem prace klasowe - w wymiarze 2 godzin,

d) pełniłem dyżur przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw pomiędzy zajęciami na korytarzach szkolnych - w wymiarze 1 godziny.

2. W dniu 5.11.2024 r. (wtorek):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) - w wymiarze 6 godzin (8 x 45 min),

b) prowadziłem konsultacje w ramach dostępności nauczyciela dla uczniów i rodziców - w wymiarze 1 godziny,

c) przygotowywałem apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości - w wymiarze 2 godzin,

d) odpowiadałem na korespondencję mailową rodziców uczniów – w wymiarze 1 godziny.

3. W dniu 6.11.2024 r. (środa):

a) prowadziłem zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio

z uczniami albo na ich rzecz (lekcje) w wymiarze 3 godzin (4 x 45 min),

b) prowadziłem zebranie dla rodziców uczniów klasy 6, której jestem wychowawcą w wymiarze 2 godzin,

c) przygotowywałem apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- w wymiarze 2 godzin,

d) przygotowywałem zagadnienia na sprawdzian dla klasy 7 - w wymiarze 1 godziny,

e) odpowiadałem na korespondencję mailową rodziców uczniów – w wymiarze 1 godziny.

4. W dniach 7-9.11.2024 r. (czwartek-sobota) uczestniczyłem w wyjeździe służbowym na wycieczkę szkolną z uczniami klasy 6, pracując w tym okresie:

a) w dniu 7.11.2024 r. w godz. 8.00 – 24.00 tj. w wymiarze 16 godzin,

b) w dniu 8.11.2024 r. w godz. 6.00 – 23.00 tj. w wymiarze 17 godzin,

c) w dniu 9.11.2024 r. w godz. 6.00 – 19.00 tj. w wymiarze 13 godzin.

5. W dniu 10.11.2024 r. (niedziela) opiekowałem się grupą uczniów reprezentujących szkołę na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w wymiarze – 3 godzin.

W świetle powyższego wezwanie jest konieczne i uzasadnione.

………………………

podpis nauczyciela

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Stopy procentowe NBP 2025: w październiku obniżka o 0,25 pkt proc.
08 paź 2025

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 października 2025 r. postanowiła obniżyć wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosić będzie od 9 października 2025 r. 4,50 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja RPP nie była zaskoczeniem dla większości analityków finansowych i ekonomistów, którzy najczęściej oczekiwali właśnie takiej obniżki.
Zdradzeni emeryci? Wstrząsająca petycja żąda zwolnienia z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci – padają mocne oskarżenia wobec państwa i polityków
08 paź 2025

Do Sejmu trafiła petycja BKSP-155-X-651/25, której autorem jest Adam Nycz. Dokument dotyczy zwolnienia przychodów z tytułu otrzymywanych emerytur z ZUS przez rodziców, którzy wychowali co najmniej dwójkę dzieci, z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?
08 paź 2025

W dniu 8 października 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Stopa referencyjna będzie wynosić od jutra (9 października) 4,5%. To oczywiście dobra wiadomość dla osób spłacających lub planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że w przypadku kredytu na kwotę 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat rata spadnie o kolejne 83 zł. Łącznie, po czterech tegorocznych obniżkach, zmniejszy się o 458 zł – z 3 651 zł do 3 193 zł. Jeszcze większą obniżkę, bo wynoszącą 838 zł, można uzyskać poprzez refinansowanie kredytu z 2022 r. z oprocentowaniem 9%.
273,00 złote dodatku do emerytury. Trzeba złożyć dokumenty, wypłata do 15 dnia miesiąca. Tym razem nie wypłaca ZUS
08 paź 2025

Po złożeniu tego wniosku emeryci mogą dostać co miesiąc dodatkowe świadczenie w wysokości 273 złotych. Trzeba spełnić określone warunki. Pieniędzy nie wypłaca ZUS, a trafiają one na konto do 15 dnia miesiąca.

REKLAMA

Wojsko to nie tylko mundur, pieniądze i doświadczenie. Po zwolnieniu ze służby żołnierzom przysługują konkretne uprawnienia
08 paź 2025

Młodzi ludzie obecnie przychylniej niż przed laty patrzą na służbę wojskową. Do jej podjęcia zachęcają ich kampanie społeczne i warunki finansowe. Jednak jakie są pozostałe konsekwencje służby wojskowej dla późniejszej kariery cywilnej?
500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.
08 paź 2025

Rząd w celu wykluczenia ubóstwa energetycznego wprowadził od 30 września ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. W związku z podwyżkami cen ogrzewania systemowego (nawet o 80-90%), ustawodawca postanowił wesprzeć najuboższe gospodarstwa. Jednocześnie ustawodawca scedował obsługę wniosków dot. bonu ciepłowniczego na gminy.
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
08 paź 2025

Niektóre miasta i gminy w Polsce decydują się na wprowadzenie nowego (pomarańczowego) worka na odpady – aby „ułatwić życie” swoim mieszkańcom (a zwłaszcza seniorom) zwalniając ich z konieczności wizyt w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-ach) oraz aby zapobiec powstawaniu „dzikich” wysypisk odpadów na terenie miasta. Jest to rozwiązanie prospołeczne i proekologiczne, z którego mogą brać przykład również inne miasta i gminy w Polsce.

W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
07 paź 2025

Od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest pewien sposób aby zarabiać więcej będąc nadal tylko na minimalnej płacy – nawet o nieco więcej niż jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Można otrzymać dodatkowo nawet 5.379,20 zł.

REKLAMA

Kolejne pytanie do TSUE o kredyty z WIBOR-em. Czy polskie prawo wystarczająco chroni kredytobiorców?
07 paź 2025

Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędzi Anny Baran postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pytanie czy polskie regulacje dotyczące zasad oprocentowania kredytów hipotecznych są zgodne z unijnym prawem chroniącym konsumentów. Analizy pytania prejudycjalnego i jego uzasadnienia, dokonuje radca prawny Paweł Stalski, specjalizujący się w prawie ochronnych konsumentów i w sporach sądowych z bankami.
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
07 paź 2025

W czerwcu 2025 r. weszły w życie nowe przepisy, które określają minimalne okresy, na jakie – w określonych przypadkach – można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Czy zmianom uległy również zasady dotyczące wydawania orzeczeń na stałe? Jakie są aktualnie zasady? Rozwiewamy wątpliwości.

REKLAMA