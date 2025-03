Masz dużo niepotrzebnych rzeczy? Oddaj do paczkomatu InPost. Ekozwroty są za darmo. Co można oddać?

Paczkomaty InPost uruchomiły nową usługę - ekozwroty. Nie każdy jednak o niej wie. Można przesyłać bez żadnych opłat niepotrzebne rzeczy do wybranych fundacji. Co można oddać w paczkomacie?

Darmowe ekozwroty w paczkomatach InPost

Grupa InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, w ramach usługi EKOzwroty zachęca Polaków do oddawania tekstyliów czy sprzętu AGD za pośrednictwem urządzeń Paczkomat®. EKOzwroty mają na celu dać drugie życie niepotrzebnym, ale nadal zdatnym do użycia przedmiotom. Tylko w 2024 roku wysłano ponad 130 000 przesyłek EKOzwrotami, co dało ponad 530 ton rzeczy nadających się do ponownego użycia.

– Wiele osób niechętnie podchodzi do segregacji, a jest to błąd. Ubrania, często w dobrym stanie, można łatwo przekazać kolejnym użytkownikom. W odpowiedzi na nowe przepisy dotyczące konieczności segregacji tekstyliów, usługa EKOzwrotów umożliwia łatwe i szybkie wysłanie ich za pomocą maszyn Paczkomat. Tylko w ciągu ostatniego roku zainteresowanie naszym programem wzrosło dwukrotnie, a w 2024 w ramach EKOzwrotów wysłano 130 000 przesyłek, co finalnie dało 530 ton rzeczy zdatnych do dalszego użycia. Z urządzenia Paczkomat przekazane przedmioty trafiają do profesjonalnej firmy, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania. W przypadku sprzętów elektronicznych są one poddawane testom zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi ponownego użycia. Powtórne wykorzystywanie rzeczy ogranicza zużycie surowców oraz ilość generowanych odpadów – mówi Izabela Karolczyk – Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer, InPost.

Co można oddać w paczkomacie?

Program EKOzwroty jest realizowany wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko od 2021 roku. Początkowo można było za jego pomocą przekazywać sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w 2022 dołączyły nowe kategorie: odzież, obuwie, artykuły dziecięce, książki i zabawki. Nadanie przesyłki jest bezpłatne i dostępne na terenie całej Polski – w każdej maszynie Paczkomat, za pomocą aplikacji mobilnej lub strony https://szybkiezwroty.pl/pl/EKOzwroty.

Z EKOzwrotów korzysta coraz więcej osób – w 2024 roku nadano ponad 130 tysięcy przesyłek, a do dalszego wykorzystania, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, nadawało się ok. 70% przedmiotów. W ramach EKOzwrotów najczęściej przesyłane są tekstylia i obuwie, które stanowią ok. 60% wszystkich przesyłek. W czwartym kwartale 2024 roku aż 83% tekstyliów zostało przekazanych do dalszego użytkowania. Za pośrednictwem Fundacji Odzyskaj Środowisko rzeczy trafiają także bezpośrednio do potrzebujących w świetlicach środowiskowych, schroniskach, bibliotekach czy innych stowarzyszeniach.

InCoiny za ekozwroty w paczkomatach

InPost uruchamia też nowe wyzwanie w ramach programu lojalnościowego. Dotychczas za każdy nadany EKOzwrot dostawało się 20 InCoinów, natomiast w ramach kampanii „Porządki bez wyrzutów” InPost podwaja tą liczbę - do 12 marca za nadanie EKOzwrotu zyskuje się 20 + 20 InCoinów ekstra!

Zakaz wyrzucania tekstyliów i odzieży do śmieci zmieszanych 2025

Zgodnie z nowelizacją z lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2025 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mają obowiązek przyjmowania odpadów tekstylnych i odzieży. Tym samym konsumenci nie mogą już wyrzucać ich do kontenerów z odpadami zmieszanymi.

Gdzie trafia sprzęt elektroniczny z paczkomatów?

W przypadku sprzętu elektronicznego, oddanego w ramach EKOzwrotów – jeżeli usterki lub wady pozwalają na zachowanie pierwotnej funkcji, a koszt serwisu nie przekracza kosztów wytworzenia – produkt może zostać ponownie wprowadzany do obiegu. Jeżeli sprzęt nie nadaje się do ponownego użycia, jest on przekazywany do profesjonalnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu – dzięki czemu możliwe jest odzyskanie z niego ponad 80% materiałów – surowców, które posłużą do budowy nowych urządzeń.