Paczkomaty InPost w 20 szpitalach w Polsce. Do końca 2025 r. będą w 50 placówkach

Nowość: paczkomatu InPost instalowane są w polskich szpitalach. Już 20 szpitali posiada takie miejsca. Do końca 2025 roku pacjenci będą mogli odbierać przesyłki w paczkomatach 50 szpitali i uzdrowisk. Usługa zostanie rozszerzona na sanatoria.

Paczkomaty InPost w szpitalach

Grupa InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, uruchomiła maszyny Paczkomat już w 20 szpitalach, a teraz rozszerza swoją usługę także o sanatoria. Obecnie finalizowane są instalacje w czterech placówkach uzdrowiskowych – w tym w popularnych kurortach, takich jak Ciechocinek czy Jelenia Góra. Do końca 2025 roku InPost będzie mieć swoje maszyny w aż 50 szpitalach i uzdrowiskach.

Urządzenia Paczkomat w szpitalach to unikalne rozwiązanie, które zapewnia wygodną i bezpieczną przestrzeń odbierania przesyłek przez pacjentów, gdy bliscy nie są w stanie odwiedzić ich osobiście. Obecnie maszyny InPost znajdują się w 20 placówkach, a kolejne 5 jest na etapie finalizacji. Z maszyn Paczkomat będą mogli korzystać również kuracjusze sanatoriów.

50 paczkomatów w szpitalach w Polsce do końca 2025 r.

– Maszyny Paczkomat InPost w szpitalach, sanatoriach, a także na lotniskach czy stokach narciarskich to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, którzy cenią sobie wygodę oraz elastyczność. Zainstalowaliśmy już 20 maszyn Paczkomat w placówkach medycznych, a kolejne 30 zostanie rozstawionych do końca roku. W dzisiejszym dynamicznym świecie liczy się nie tylko szybkość, ale także dostępność i dopasowanie do stylu życia użytkowników. Dzięki naszej szerokiej sieci punktów out-of-home zapewniamy rozwiązania, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie – niezależnie od tego, czy ktoś przebywa w szpitalu i potrzebuje pilnie niezbędnych rzeczy, czy wyjechał na narty i zapomniał sprzętu. To jest właśnie nasz sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej – jesteśmy blisko naszych użytkowników, rozumiemy ich potrzeby i szybko na nie reagujemy – mówi Waldemar Brzoska, dyrektor Biura Ekspansji i Rozstawień Grupy InPost.

Paczkomat w szpitalu: lista szpitali

Obecnie maszyny Paczkomat znajdują się w poniższych szpitalach:

WARSZAWA: Centrum Zdrowia Dziecka, Narodowy Instytut Onkologii (2), Mazowiecki Szpital Bródnowski, Narodowy Instytut Geriatrii KRAKÓW: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy KATOWICE: Górnośląskie Centrum Medyczne (2) POZNAŃ: Szpital Wojewódzki (Juraszów), Szpital Kliniczny (Szpitalna) LUBLIN: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy PŁOCK: Szpital Miejski im. Św. Trójcy, Szpital Wojewódzki w Płocku OTWOCK: Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy (2) GLIWICE: Narodowy Instytut Onkologii RACIBÓRZ: Szpital Rejonowy im. dr Rostka BRZEZINY: Powiatowe Centrum Zdrowia AMERYKA: Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci RADOM: Radomskie Centrum Onkologii

Paczkomaty na stokach narciarskich i lotniskach

W tym roku maszyny Paczkomat InPost zostały również zainstalowane na stokach narciarskich w Istebnej, Wiśle, Bukowinie Tatrzańskiej i Jaworzynie Krynickiej. Urządzenia InPost znajdują się także w portach lotniczych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Modlinie, Radomiu i Zielonej Górze.

