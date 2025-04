Doprecyzowanie kompetencji Rzecznika MŚP. Nowe standardy działania w nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP

Otrzymałeś kryptowalutę w darowiźnie? Uważaj — może to oznaczać obowiązek zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Choć waluty wirtualne nie są uznawane za legalny środek płatniczy, prawo traktuje je jako prawa majątkowe, a to oznacza, że podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na szczęście nie zawsze trzeba płacić — wiele zależy od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą i wartości darowizny.