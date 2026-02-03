Aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników w 2026 r. – za Wielkanoc, 3 maja, Zielone Świątki i Wszystkich Świętych? Sprawa już w Senacie

W aktualnym stanie prawnym – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy wyłącznie za święto przypadające w sobotę, ale już nie w niedzielę. Celem zrównania zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – do Senatu została wniesiona petycja zbiorowa w sprawie zmiany – w tym zakresie – przepisów kodeksu pracy, bo – „w czym niedziela jest gorsza od soboty?”. Uwzględnienie powyższego postulatu, w 2026 r., oznaczałoby aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy.

Jak w 2026 r. wypadają dni ustawowo wolne od pracy? [dni wolne dla pracowników w 2026 r.]

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są:

1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek), 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek), pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 5 kwietnia (w niedzielę), drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 6 kwietnia (w poniedziałek), 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypada w piątek), 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypada w niedzielę), pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę), dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek), 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę), 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę), 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek), 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek), 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

W obecnym stanie prawnym dodatkowy dzień wolny (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) przysługuje tylko za święto wypadające w sobotę

Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy).

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r., a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r.

W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób:

za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),

(wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego), za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Dodatkowy dzień wolny (dla osób pracujących od poniedziałku do piątku) nie tylko za święto wypadające w sobotę, ale również – w niedzielę. Do Senatu trafiła petycja zbiorowa

W dniu 14 stycznia 2026 r., do Senatu, została wniesiona petycja zbiorowa (nr P11-6/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, w której petytorzy domagają się zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Jak argumentują autorzy petycji – „W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Petytorzy jednocześnie podkreślili, że – „bardzo chętnie poznaliby jakieś argumenty, które przemawiają za wprowadzonym rozwiązaniem [red.: polegającym na rozróżnieniu praw pracownika w zależności od tego czy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę czy w niedzielę], bo nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś uzasadnienia.” Dlatego też – „wygląda to trochę jak efekt niechlujności przy tworzeniu prawa.”

Które dni ustawowo wolne od pracy, w kalendarzu na rok 2026, wypadają w niedzielę i – w przypadku uwzględnienia postulatu zawartego w petycji – (dla osób, które pracują od poniedziałku do piątku) mogłyby stanowić dodatkowe dni wolne od pracy?

Kalendarz na rok 2026, pod kątem dni ustawowo wolnych od pracy – przedstawia się dla pracowników bardzo niekorzystnie. Wynika to z tego, że aż 4 święta wypadają w niedziele, co oznacza, że – w obecnym stanie prawnym – nie będzie „za nie” przysługiwał dzień wolny, tak jak ma to miejsce w sytuacji, gdy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę. W 2026 r., w niedzielę, wypadają następujące dni ustawowo wolne od pracy:

5 kwietnia , czyli – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

, czyli – pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja , czyli – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

, czyli – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 24 maja , czyli – pierwszy dzień Zielonych Świątek oraz

, czyli – pierwszy dzień Zielonych Świątek oraz 1 listopada, czyli – Wszystkich Świętych.

Jeżeli postulat zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę – zawarty w petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 14 stycznia 2026 r. została wniesiona do Senatu – zostałby finalnie uwzględniony przez ustawodawcę – oznaczałoby to aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy w 2026 r., dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, dla których sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku).

Aż 4 dodatkowe dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników w 2026 r. w związku ze zrównaniem zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend (bez rozróżniania na sobotę i niedzielę) – na jakim etapie jest są aktualnie prace nad rozpatrzeniem petycji?

Petycja Fundacji „Można Lepiej” w przedmiocie zrównania zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę, która w dniu 14 stycznia 2026 r. została złożona „na ręce” Marszałka Senatu – dnia 28 stycznia 2026 r. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego zostanie ona poddana obradom senatorów, będących członkami ww. Komisji.

