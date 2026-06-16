Ilu cudzoziemców płaci składki na ZUS, a ilu dostaje z ZUS emerytury i renty? Najnowsze dane

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (za grudzień 2025 r.) wynika, że liczba pracujących i „oskładkowanych” w ZUS wynosi do 1 mln 288,8 tys. Natomiast osobom, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie w grudniu 2025 roku wypłacono 27,4 tys. świadczeń emerytalnych i rentowych – co stanowi zaledwie 0,32% ogółu wypłacanych w tym okresie przez ZUS tego typu świadczeń.

rozwiń >

Ilu cudzoziemców płaci składki na ZUS. Przyspieszenie po 2026 roku

- W polskim systemie ubezpieczeń społecznych wszystkie osoby, które są pracownikami, zleceniobiorcami, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obcokrajowcy, którzy wykonują pracę w Polsce nie są traktowani wyjątkowo i dotyczą ich te same zasady co Polaków – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



W Polsce przybywa pracujących i „oskładkowanych” cudzoziemców. Szczególnie dynamiczny wzrost widać po 2016 r. O ile w latach 2009-2016 liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS wzrosła o 228,1 tys., to od końca 2016 r. do końca 2025 r. już o 995,6 tys. czyli ponad czterokrotnie.



Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 2016 r. liczba cudzoziemców wzrosła z 293,2 tys. do 1 mln 288,8 tys. w grudniu 2025 r. Oznacza to ponad 4-krotny wzrost liczby cudzoziemców, przy czym obywateli z krajów Unii Europejskiej przybyło w tym czasie 40 proc., natomiast obcokrajowców spoza UE prawie 5-krotnie.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Na przełomie 2025/2026 r. najliczniejszą grupę ubezpieczonych w ZUS stanowili obywatele Ukrainy - 857,1 tys. osób. Drugą co do wielkości byli ubezpieczeni deklarujący obywatelstwo białoruskie - 138,7 tys., trzecią gruzińskie - 26 tys., dalej indyjskie - 25,1 tys. i kolumbijskie 19,5 tys. W przypadku Kolumbijczyków, między 2016 r., a 2026 r. ZUS odnotował prawie 144-krotny wzrost liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń z tego kraju.

W ostatniej dekadzie najwyższy wzrost cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS miał miejsce między rokiem 2020 a 2021 – o 149,9 tys. oraz w latach 2021 i 2022 – o 188,2 tys.



Na koniec 2015 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wynosił 1,2 proc., a w grudniu 2025 r. udział cudzoziemców sięgał już 7,9 proc.



W ostatnim 10-leciu udział ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej systematycznie spada. Z 10,8 proc. w 2016 r., do 3,4 proc. pod koniec 2025 r. Rośnie natomiast udział cudzoziemców z krajów spoza UE. W 2016 r. stanowili 89,2 proc. ogółu ubezpieczonych, a pod koniec 2025 r. już 96,6 proc. Największe zmiany dotyczą udziału obywateli z Ukrainy.

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa

Obywatelstwo 2016 2025 Ogółem 293 188 1288 760 Obywatelstwo krajów UE 31 694 43 582 Obywatelstwo krajów spoza UE 261 494 1245 178 Ukraińskie 194 418 857 058 Białoruskie 14 351 138 730 Gruzińskie 624 25 989 Indyjskie 2 755 25 144 Kolumbijskie 136 19 542

Większość to młodzi mężczyźni

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dominują mężczyźni. Jednak w ostatnich latach odsetek mężczyzn zmniejszył się z 66 proc. w 2016 r., do około 59 proc. pod koniec grudnia 2025 r. Po raz pierwszy udział mężczyzn wśród ogółu ubezpieczonych spadł poniżej 60 proc. w 2022 r. Był to wynik napływu do Polski dużej liczby uchodźców z Ukrainy, których znaczną cześć stanowiły kobiety.



W grudniu 2025 r. spośród obywateli najliczniej ubezpieczonych w ZUS najniższy odsetek mężczyzn był wśród Ukraińców - 52,7 proc., a najwyższy wśród obywateli Indii - 87,7 proc.

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według płci

Płeć 2016 2025 Ogółem 293 188 1288 760 Mężczyźni 193 605 771 854 Kobiety 99 384 516 853 Nieustalona płeć 199 53

W latach 2016-2025 w populacji cudzoziemców dominowały osoby w wieku 20-49 lat, jednak od 2021 r. widać spadek udziału tych osób. Odsetek ubezpieczonych cudzoziemców w wieku 20-49 lat w grudniu 2016 r. wynosił aż 85,1 proc., a w grudniu 2025 r. już tylko 80,4 proc.



Pod koniec minionego roku wśród cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej osoby w wieku poniżej 25 lat stanowiły niemal dwukrotnie niższy odsetek niż w grupie cudzoziemców spoza krajów UE - odpowiednio 5 proc. i 9,7 proc. Z kolei odsetek obywateli krajów Unii Europejskiej w wieku powyżej 49 lat był wyższy niż w grupie cudzoziemców spoza krajów UE - odpowiednio 24,9 proc. i 17,1 proc.



W strukturach wiekowych obywateli spoza krajów UE w grudniu 2025 r. dostrzegalne jest zróżnicowanie. Przykładowo struktura wiekowa obywateli Indii charakteryzowała się najwyższym odsetkiem osób w wieku 25-49 lat, to aż 91,4 proc. oraz najniższym odsetkiem osób w wieku powyżej 49 lat, to 4,1 proc. Natomiast najwyższy odsetek osób w wieku poniżej 25 lat był wśród obywateli Kolumbii - 14,7 proc., a najwyższy odsetek osób w wieku 50 lat i więcej charakteryzowało obywateli Gruzji - 22,6 proc.



Wśród obywateli Ukrainy najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-49 lat. W latach 2016-2024 ludzie w tym wieku to średnio 72,6 proc. ogółu ubezpieczonych Ukraińców. W grudniu 2025 r. odsetek ten nieco spadł i wyniósł 70,2 proc.

REKLAMA

Struktura cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według wieku (w procentach)

2016 2025 Ogółem 100 100 19 lat i mniej 1,5 2,3 20-24 12,2 7,3 25-29 18 13,9 30-34 16,9 15,9 35-39 14,2 16,3 40-44 13,2 15,1 45-49 10,6 12,1 50-54 7 8,8 55-59 4 5,1 60-64 1,6 2,4 65 lat i więcej 0,8 1

Większość cudzoziemców pracujących w Polsce ma umowę o pracę

W latach 2016-2025 największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowili pracownicy. W grudniu 2025 r. większość, bo 56,4 proc. zgłoszonych od ubezpieczeń w ZUS to właśnie pracownicy. Drugą pod względem liczności grupą były osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej - w grudniu 2025 r. to 36,2 proc. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowiły niewielką, bo 7,1 proc. część cudzoziemców. Natomiast udział cudzoziemców zgłoszonych jako osoby bezrobotne wyniósł w ostatnim czasie poniżej 0,5 proc.



W ostatnim czasie największe zmiany nastąpiły w strukturze obywateli Kolumbii i Indii. Wśród Kolumbijczyków udział zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmniejszył się z 73,5 proc. w grudniu 2016 r. do 16,9 proc. w grudniu 2025 r. Wśród obywateli Indii udział osób z umową o pracę zmniejszył się z 83,9 proc. w grudniu 2016 r. do 55,2 proc. w grudniu 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ubezpieczeni w ZUS cudzoziemcy w poszczególnych województwach

Od grudnia 2016 r. we wszystkich województwach systematycznie rosła liczba ubezpieczonych cudzoziemców. W 2020 r. po raz pierwszy liczba ubezpieczonych cudzoziemców zaczęła nieznacznie spadać w jednym z województw - województwie świętokrzyskim. Następne niewielkie spadki liczby obcokrajowców ZUS obserwował w 2023 r. w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim, a w grudniu 2024 r. w kolejnych dwóch województwach: opolskim i podlaskim. Co ciekawe w grudniu 2025 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców znów wzrosła w każdym z województw.



W ostatniej dekadzie największą dynamikę wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano w województwie podlaskim - 8-krotny wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców, a najniższą w województwie małopolskim - 3,8-krotny wzrost.



Najwięcej obywateli Białorusi procowało w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim. Obywatele Indii wybierali najczęściej województwa: mazowieckie, małopolskie i łódzkie. Gruzini poza województwem mazowieckim, najczęściej zgłoszeni byli do ubezpieczeń społecznych w województwach wielkopolskim i śląskim. Wśród obywateli Kolumbii największy odsetek pracował w województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, a obywatele Ukrainy podejmowali najczęściej pracę w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Opolszczyzna

- Pod koniec 2016 roku w bazie opolskiego oddziału ZUS było zgłoszonych dokładnie 7163 obywateli z innym paszportem niż polski. Na przełomie 2025/2026 roku już niemal 4 razy więcej, bo 27439 osób. Chociaż województwo opolskie jest regionem z najniższą liczbą ludności, to odsetek ubezpieczonych obcokrajowców wcale nie jest najskromniejszy. Obecnie mieszka tutaj 2,1 procent ogółu cudzoziemców, podczas gdy w ludniejszych regionach ten odsetek jest niższy – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Dla porównania w województwie podkarpackim jest 1,5 proc. z ogółu cudzoziemców zgłoszonych w ZUS, na Podlasiu – 2,2 proc., w województwie świętokrzyskim 0,9 proc., a warmińsko-mazurskim 1,1 proc.



Województwo opolskie wyróżnia też wysoki odsetek ubezpieczonych Kolumbijczyków. Pod koniec 2025 r. w Polsce ZUS rejestrował około 19,5 tys. obywateli tego kraju, z czego ponad 1000 było ubezpieczonych w opolskich placówkach ZUS. Było to około 5,5 proc. ogółu Kolumbijczyków legalnie zatrudnionych w Polsce.

Jakie zawody najczęściej wykonują cudzoziemcy pracujący w Polsce

W grudniu 2025 r. wśród cudzoziemców mężczyźni najczęściej zatrudnieni byli w zawodach należących do grup: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – około 30 proc., operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 24 proc. oraz pracownicy wykonujący prace proste – prawie 17 proc. Wśród kobiet dominowały zawody należące do grup: pracownicy wykonujący prace proste – prawie 32 proc., pracownicy usług i sprzedawcy – blisko 18 proc. oraz specjaliści, niecałe 13 proc.

Składki za cudzoziemców - 21,5 mld zł rocznie (za 2025 r.)

Z każdym rokiem rośnie miesięczny przypis składek za cudzoziemców na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2016 r. odsetek tego przypisu stanowił 1,5 proc., a pod koniec grudnia 2025 r. było to już 6,2 proc. Łączny roczny przypis składek za cudzoziemców na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2025 r. wyniósł 21,5 mld zł.

Ilu cudzoziemców dostaje świadczenia z ZUS

Osobom, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie w grudniu 2025 roku wypłacono 27,4 tys. świadczeń emerytalnych i rentowych, z tego: 24,3 tys. emerytur, 1,2 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy oraz 1,9 tys. rent rodzinnych. Liczba świadczeń wypłacanych cudzoziemcom stanowiła zaledwie 0,32% ogółu wypłacanych w tym okresie przez ZUS świadczeń emerytalnych i rentowych.



Przeciętna wysokość przysługującej cudzoziemcom emerytury i renty w grudniu 2025 roku (1,2 tys. zł) była dużo niższa niż przeciętna wysokość wypłacanego w tym okresie świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS (4,0 tys. zł).

Podsumowanie

Liczba cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych w Polsce stale rośnie. Do 2013 r. przyrost był nieznaczny - poniżej 10 tys. osób, co stanowiło średni przyrost poniżej 10 proc. liczby ubezpieczonych rok do roku. Największy, niemal 60 - procentowy, wzrost obserwowany był w roku 2016. W latach 2023-2025 nastąpił spadek tempa wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców. Zdecydowana większość cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to obywatele Ukrainy. Udział ubezpieczonych Ukraińców rósł do grudnia 2018 r. i osiągnął poziom 73,8 proc. wszystkich cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Następnie, mimo wzrostu liczby ubezpieczonych obywateli Ukrainy, obserwujemy spadek ich udziału do poziomu 66,5 proc. w grudniu 2025 r.

Większość cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce to mężczyźni (w grudniu 2025 r. 59,9 proc). Wśród cudzoziemców dominują osoby w wieku 20-49 lat (80,4 proc. w grudniu 2025 r.). Największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy (w grudniu 2025 r. to 56,4 proc.). Liczba świadczeń wypłacanych cudzoziemcom przez ZUS stanowi ok. 0,3% ogółu wypłacanych przez ZUS świadczeń emerytalnych i rentowych.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego