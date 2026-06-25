ZUS: 16,3 mln osób płaci w 2026 r. składki emerytalne i rentowe na 8 mln emerytów i rencistów. FUS pozostaje wypłacalny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale 2026 roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna. Pieniądze z FUS są aktualnie wypłacane 8,055 mln osób.

16,3mln osób płaci obecnie składki emerytalne i rentowe

Na koniec marca 2026 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było 16,3mln osób. To o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby ubezpieczonych oraz rosnące wynagrodzenia przełożyły się na wyższe wpływy składkowe.



W pierwszym kwartale tego roku składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 101,7 mld zł. To o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



– Stabilna liczba ubezpieczonych i wzrost wynagrodzeń pozytywnie wpływają na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu przychody ze składek utrzymują się na dobrym poziomie i pozwalają finansować rosnące wydatki na świadczenia – mówi Paweł Jaroszek, Członek Zarządu ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Emerytury i renty dla ponad 8 mln osób

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88% wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025r. oznacza to wzrost o 8,9%.

W marcu przeciętna miesięczna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5% niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

Ponad 1,3 mln cudzoziemców w systemie

Coraz ważniejszą grupę ubezpieczonych stanowią cudzoziemcy. Na koniec marca ich liczba osiągnęła 1,305 mln osób. To 8% wszystkich ubezpieczonych w ZUS. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

– Utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, w tym legalnie pracujących cudzoziemców, pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny element stabilności całego systemu – podkreśla Paweł Jaroszek.

Fundusz pozostaje wydolny

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 81,5%. Oznacza to, że zdecydowaną większość wydatków fundusz finansuje z własnych przychodów.

REKLAMA

Pełna „Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2026 r.” jest dostępna na stronie internetowej ZUS link.

Dalszy ciąg materiału pod wideo