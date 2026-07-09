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W księdze wieczystej są ostrzeżenia o postępowaniu o zasiedzeniu. Umieszczone tam w trybie zabezpieczenia

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09 lipca 2026, 11:57
[Data aktualizacji 09 lipca 2026, 11:57]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Zasiedzenie: Zapomnij, gdy wpis w księdze wieczystej ostrzeżenia o trwającym postępowaniu. I zakaz zbywania
Zasiedzenie: Zapomnij, gdy wpis w księdze wieczystej ostrzeżenia o trwającym postępowaniu. I zakaz zbywania
Shutterstock

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Zapomnij o kupowaniu takiej nieruchomości aż do wyjaśnienia sprawy. Taki wpis to ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu w trybie zabezpieczenia. Jest to ostrzeżenie o np.:

Przykład

1) wpisaniu do księgi wieczystej nr (...) ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości,

2) ustanowieniu zakazu zbywania i obciążania części nieruchomości stanowiącej działkę nr (...), obręb (...), o powierzchni 0,2632 ha, położonej w Katowicach przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr (...)

Takie wpisy w księdze wieczystej oznaczają, że sąd uznał, że treść wniosku o stwierdzenie zasiedzenia oraz załączonych do niego dokumentów uprawdopodabnia roszczenie, tj.

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1) posiadanie samoistne nieruchomości oraz

2) upływ czasu niezbędny dla zasiedzenia części nieruchomości.

Brak zabezpieczenia w postaci zakazu sprzedaży nieruchomości, może przyczynić się do takich komplikacji jak zakup nieruchomości od osoby, która nie jest już właścicielem (bo to zmieniło się poprzez zasiedzenie).

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Przykład sprawy w sądzie zastosowania takiego zabezpieczenia:

sygn. akt Ns 120/23 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2023-05-18

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Link do postanowienia

Wnioskodawczyni nadesłała zdjęcia z aktualnie toczących się prac budowlanych prowadzonych przez uczestnika, z których wynika, że uczestnik prowadzi rozbiórkę płotu wnioskodawczyni, aby ogrodzić swoją działkę, a w jej ramach tą część użytkowaną dotychczas przez wnioskodawczynię. W sytuacji rozebrania płotu wnioskodawczyni, utracone zostanie utrwalenie na gruncie granicy dotychczasowego korzystania przez wnioskodawczynię z części działki uczestnika, a w dalszym etapie – przy ewentualnym zbyciu części lub całej, w tym w udziałach, nieruchomości przez uczestnika – utrudnione zostanie ustalenie aktualnych właścicieli, przeciwko którym wnioskodawczyni powinna skierować roszczenie.

Sąd udzielił zabezpieczenia - wnioskodawczyni wykazała swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, jak też uprawdopodobniła swoje roszczenie.

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Krótko o zasiedzeniu - "Co to jest"?

Zasiedzenie to sposób nabycia prawa wskutek upływu czasu. Jego celem jest usunięcie długotrwałej rozbieżności między stanem prawnym a rzeczywistym sposobem władania nieruchomością poprzez nadanie skutków prawnych istniejącemu stanowi faktycznemu. Nabycie własności przez zasiedzenie następuje z mocy prawa. W efekcie dotychczasowy właściciel traci swoje prawo, a posiadacz nabywa je w sposób pierwotny, czyli niezależnie od poprzedniego właściciela.

Sąd może stwierdzić nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie wyłącznie na rzecz osoby, która nie była jej właścicielem i która w chwili upływu terminu zasiedzenia władała nieruchomością jako posiadacz samoistny.

Deklaratoryjny charakter postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia oznacza, że sąd tylko potwierdza to co już się stało poza salą sądową - nieruchomość zmieniła już właściciela.

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Źródło: INFOR
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