Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2025 roku? [LISTA]

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2025 roku? [LISTA]

12 września 2025, 09:00
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie przywileje i zasiłki dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.?
Jakie przywileje i zasiłki dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2025 r.?
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się nad tym, z jakiego rodzaju form wsparcia mogą korzystać. Na jakie przywileje można liczyć w pracy? Ile wynosi dofinansowanie z PFRON w 2025 r.? Jakie zasiłki z MOPS przysługują z orzeczeniem? Co ze świadczeniem wspierającym? Prezentujemy najważniejsze świadczenia i aktualne kwoty.

Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny,;
  • umiarkowany;
  • lekki.

Ważne

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczamy osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Zgodnie z przepisami ustawy, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Szczegóły dotyczące kwalifikowania do poszczególnych stopni niepełnosprawności zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z rozporządzeniem orzeczenia wydają powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. W takim orzeczeniu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole niepełnosprawności oraz określone wskazania.

Zobacz również:

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

  • trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;
  • okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Orzekanie o niepełnosprawności. Co się zmieniło w 2025 r.?

11 czerwca 2025 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Po zmianach orzeczenie na czas określony o stopniu niepełnosprawności jest wydawane na okres nie krótszy niż 7 lat w przypadku potwierdzenia u osoby zainteresowanej spełniającej warunki zaliczenia do określonego stopnia niepełnosprawności zespołu Downa lub rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu.

Z kolei na mocy nowelizacji z 14 sierpnia 2025 r., w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności mogą pracować również lekarze w trakcie specjalizacji. Wcześniej lekarze bez ukończonej specjalizacji nie mogli ubiegać się o stanowisko lekarza orzecznika.

Warto wspomnieć, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada też reformę systemu orzecznictwa. W najbliższych latach zostanie dokonana analiza m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami świadczeń.

Zobacz również:
Ważne

Poniżej prezentujemy przykładowe najważniejsze uprawnienia i świadczenia, przysługujące osobom, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a praca i PFRON w 2025 r.

Pamiętajmy, iż zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wykonywania pracy zdalnej.

Ponadto, pracownik niepełnosprawny ma zagwarantowanych kilka ważnych przywilejów. Czas pracy takich osób nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Z umiarkowanym stopniem wiąże się też prawo do dodatkowych 10 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma również prawo do określnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Zobacz również:

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększyła miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, które Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wypłaca określonym pracodawcom.

W 2025 r. takie dofinansowanie dofinansowanie dla całego etatu wynosi 1 550 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwota ta - w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - ulega zwiększeniu o 1 035 zł (czyli do 2585 zł).

Zobacz również:

Warto wspomnieć, iż dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Zobacz również:

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON w 2025 r.

Celem turnusów rehabilitacyjnych jest pomoc osobom niepełnosprawnym w samodzielnym działaniu i kontaktach z otoczeniem. Dofinansowanie z PFRON dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi aktualnie 2 362 zł (kwota od września do końca listopada 2025 r.). Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą też ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które wynosi 1 742 zł. Jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, jest kryterium dochodu ( 4 374,31 zł na osobę w rodzinie albo 5 686,60 zł zł dla osoby samotnej. Po przekroczeniu tych progów kwota dofinansowania jest odpowiednio zmniejszana. Na stronie internetowej PFRON można znaleźć szczegółowe informacje.

Zobacz również:

Jakie zasiłki z MOPS w 2025 r. dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Do najważniejszych świadczeń, o jakie można ubiegać się w ośrodkach pomocy społecznej należą: zasiłek stały, zasiłek okresowy oraz zasiłek pielęgnacyjny.

Zobacz również:

Zasiłek stały można przyznać osobom, które są niezdolne do pracy z powodu wieku albo całkowicie niezdolne do pracy. Chodzi tu o całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe: 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł dla osoby w rodzinie. Wzrosła również maksymalna wysokość zasiłku, aktualnie wynosi 1229 zł. Zasiłek nie przysługuje m.in. osobom uprawnionym do renty socjalnej.

Zobacz również:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji gminy też przyznają zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł miesięcznie). Osobie legitymującej się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zobacz również:

Osoby z niepełnosprawnościami mogą również ubiegać się o usługi opiekuńcze, zasiłki celowe i inne formy wsparcia dostępne w gminach.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a świadczenie wspierające z ZUS w 2025 r.

Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać świadczenie wspierające? W praktyce wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Do uzyskania świadczenia wspierającego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), a samo orzeczenie jest dopiero pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o świadczenie wspierające. W 2025 r. minimalna wymagana liczna punktów w decyzji WZON wynosi 78 (wyjątkowo 70). Taka konstrukcja przepisów sprawia, iż obecnie najczęściej największe szanse na świadczenie mają osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Karta parkingowa

Kartę parkingową wydaje się m.in. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek do uzyskania karty parkingowej zawiera orzeczenie powiatowego zespołu, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 323; ost. zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 620);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 620);

Rozporządzenie Rady Ministrów z z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Powiązane
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
10 mniej znanych praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce
10 mniej znanych praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Źródło: INFOR
Prawo
