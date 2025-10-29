Do redakcji Infor.pl trafiają kolejne listy od rodziców albo opiekunów dzieci, którzy stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte kilka miesięcy temu korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.

I to opisują nam rodzice w swoich listach. Przykłady listów wcześniejszych poniżej:

PZON w 2-10 minut uzdrawia niepełnosprawne dzieci. Czy tak jest w całej Polsce?

Kolejny list o kolejnym takim "uzdrowieniu":

Witam. Również uzdrowili naszą podopieczną. Ma spektrum autyzmu (od urodzenia). W tym miesiącu październiku mieliśmy komisję. Trwała 2 min. Zapytała się tylko ile dziewczynka ma lat i czy lubi chodzić do szkoły. I po tygodniu dostaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności bez pkt 7 i 8. Że jest uzdrowiona... A wymaga dużej opieki od nas. Jest zaniedbana środowisko, nie usiedzi na lekcji, chodzi, wali rękoma o szafki szkolne, wyzywa. Pozdrawiam serdecznie

Tak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności dla tej dziewczynki. Zaznaczyliśmy na czerwono symbol 12-C wskazujący na spektrum autyzmu oraz pkt 7 z opcją "nie wymaga". Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne opiekunowie muszą przedstawić w MOPS w pkt 7 i 8 słowa "wymaga". I tak było we wcześniejszym orzeczeniu dla tego dziecka.

orzeczenie o niepełnosprawności (czasowe) dla dziewczynki w spektrum autyzmu Media

W sprawie tej nie pomogła próba interwencji nauczycielki, która opisała jak duże problemy ma z jej nauką i prowadzeniem jako wychowawczyni.

autyzm Media

O co toczy się pojedynek między PZON a rodzicami dzieci niepełnosprawnych?

O świadczenie świadczenie pielęgnacyjne. W 2025 r. wynosi 3 287 zł miesięcznie dla opiekuna. Jest opcja podwyższenia tej kwoty o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawują opiekę (w wieku do 18 lat).​

W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjnie wzrośnie o 99 zł do kwoty 3386 zł miesięcznie. Wynika to automatycznie z podwyżki pensji minimalnej (z 4666 zł brutto na 4806 zł brutto miesięcznie i netto 3605 zł).

Zniknięcie tej kwoty z budżetu rodziny opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem to duży uszczerbek - zwłaszcza, że do tej pory dziecko miało status osoby niepełnosprawnej uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego. I nie wiadomo dlaczego utraciło ten status.

Jednolity schemat działania PZON - 2 - 10 minut badania i zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia. Finał - odebranie świadczenia pielęgnacyjnego

Krok 1) PZON - pobieżne bada dziecka (co do pobieżności takiego słowa jednolicie używają rodzice albo opiekunowie uczestniczący w badaniu stanu zdrowia przez PZON i oglądzie dokumentów medycznych)

Krok 2) Odebranie pkt 7 albo 8

Krok 3) Zmiany w pkt 7 i 8 orzeczenia - musi tam być pozycja "wymaga', aby rodzice otrzymali świadczenie pielęgnacyjne

Tak jak tutaj:

autyzm - przykładowe orzeczenie o niepełnosprawności dające świadczenie pielęgnacyjne (stopień znaczny) Media

W ww. orzeczeniach o niepełnosprawności jest symbol 12-C. Co oznacza?

Wyróżniamy następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol 12-C często występuje w kontekście osób ze spektrum autyzmu. Zaznaczyć trzeba, że w Polsce trwa wdrożenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-11. Zgodnie z tym dokumentem początek zaburzenia ze spektrum autyzmu pojawia się w okresie rozwojowym, zwykle we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą się ujawnić dopiero później. Mogą się też różnić w zależności od sytuacji społecznej czy edukacyjnej.

Więcej w publikacji:

Co oznacza symbol 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności?