Podatek przy zakupie auta – 2019 r.

Kwestie związane z PCC zostały uregulowane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepisy stanowią, że obowiązek zapłaty podatku przy zakupie auta pojawia się przy zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z powyższego wynika, że decydując się na auto z komisu lub salonu, nie ma konieczności ,,użerania się’’ z PCC ponieważ w cenę samochodu jest wliczany podatek VAT.

Ile wynosi PCC?

Zgodnie z ustawą o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc z chwilą sprzedaży auta. Przepisy jasno wskazują, że obowiązkiem zapłaty podatku jest obarczony kupujący samochód, który ma na to 14 dni od dnia zakupu auta.

Ustawa przewiduje różne progi PCC. W przypadku umowy sprzedaży rzeczy ruchomych (a więc auta też) próg PCC wynosi 2 % wartości rynkowej, która zwykle stanowi jego cenę.

Nie bez powodu w powyższym zdaniu podkreślono słowa ,,2% wartości rynkowej’’. Chodzi o to, że urząd bierze pod uwagę wartość pojazdu, a nie zapłaconą za niego kwotę. Jest to istotne z tego powodu, że obowiązek zapłaty PCC nie obowiązuje w przypadku nabycia rzeczy ruchomej za kwotę nie przekraczającą 1000 zł. Z tego powodu strony często wpisują na umowie kwotę niższą od wartości rynkowej samochodu. Urzędnik, który stwierdzi, że do czegoś takiego doszło może domagać się wyjaśnień od kupującego.

Oczywiście różnice między wartością rynkową a zapłaconą kwotą mogą mieć miejsce. Może się to wydarzyć np. gdy auto jest uszkodzone. W takim wypadku dobrze jest dysponować odpowiednią dokumentacją (np. zdjęciami, fakturami potwierdzającymi przeprowadzone naprawy), która potwierdzi, że stan pojazdu uzasadnia niższą cen.

Urzędnik dokonując wyceny wartości rynkowej samochodu może się pomylić. Może się zdarzyć również tak, że nabywca samochodu nie zgadza się z oceną urzędnika. W takim wypadku istnieje możliwość by odwołać się od wyceny urzędnika

Jak zapłacić PCC?

W celu opłacenia PCC należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz PCC-3 lub PCC-3/A, jeżeli nabywców jest kilku. Formularz PCC-3 (PCC-3/A) nie musi być złożony osobiście. Istnieje możliwość złożenia tego formularza listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Należność powinna zostać wpłacona na wskazane przez urząd skarbowy konto bankowe. W przeciwnym wypadku zostanie popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe za popełnienie, którego grożą wysokie kary.

Jeżeli podatnik PCC spóźnił się z zapłatą tego podatku może złożyć oświadczenie (czynny żal), w którym przyzna się do popełnionego czynu a także zobowiąże do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.

Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty PCC?

Przepisy ustawy PCC wskazują, że z obowiązku zapłaty tego podatku zwolnione są m.in. transakcje sprzedaży rzeczy ruchomych w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł. Zwolnienie podmiotowe z PCC przy zakupie auta obejmuje także osoby niepełnosprawne, które dokonują zakupu auta na własny, prywatny użytek.

Podatku PCC nie trzeba płacić także od zakupu auta dokonanego za granicą ponieważ PCC pobiera się tylko od czynności cywilnoprawnych m.in. umowy sprzedaży, których przedmiot w chwili zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150)