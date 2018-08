Jak przebiega procedura orzekania o chorobie zawodowej?

Stwierdzenie występowania choroby zawodowej u pracownika, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu lub trwałą/czasową niezdolność do pracy, uprawnia go do różnego rodzaju świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Pracownik może liczyć np. na zasiłek chorobowy, rentę lub jednorazowe odszkodowanie. Jak przebiega procedura orzekania o chorobie zawodowej?