Warunki nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy jest płatnym zwolnieniem pracownika przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy. Art. 152 Kodeksu pracy (KP) określa, że urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi corocznie. Obowiązkiem pracodawcy jest w związku z tym udzielenie pracownikowi urlopu w pełnym wymiarze, do jakiego pracownik ten nabył prawo. Udzielenie urlopu wypoczynkowego ma na celu umożliwienie pracownikowi regeneracji sił psychicznych i fizycznych nadwątlonych pracą.

Zasadniczo urlop powinien być udzielony pracownikowi w całości, ale pracodawca może udzielić go w częściach, jednak wyłącznie na wniosek pracownika. Przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego, który na wniosek pracownika został udzielony w częściach, nie może być krótsza aniżeli 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec, przenieść tego uprawnienia na osobę trzecią ani sprzedać go pracodawcy.

Terminy nabycia prawa do urlopu

W art. 153 KP określone zostały terminy, w jakich pracownik nabywa prawo do urlopu. Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w tym roku kalendarzowym, w którym podjęła pracę, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego jej po przepracowaniu roku. Dotyczy to pierwszego stosunku pracy danego pracownika w ogóle, a nie nawiązanego u danego pracodawcy. Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym z góry w pełnym wymiarze.

Zgodnie z przepisami KP wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy pracownika. W art. 154 KP ustawodawca określił, że wymiar urlopu wynosi 20 dni w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wliczane się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na ewentualne przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Okres zatrudnienia, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględnia również okresy nauki. Zgodnie z art. 155 § 1 KP do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,