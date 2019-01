Niedziela handlowa 2019 – kwiecień, maj, czerwiec

Kwiecień 2019 – niedziela handlowa

W kwietniu 2019 roku wystąpią 2 niedziele handlowe. Ustawa przewiduje bowiem dodatkową niedzielę z otwartymi sklepami bezpośrednio przed Świętem Wielkanocy. Zgodnie z kalendarzem Wielkanoc przypada w tym roku 21 kwietnia (niedziela). Oznacza to, że niedziela poprzedzająca bezpośrednio niedzielę 21 kwietnia będzie niedzielą handlową. Polacy zrobią więc zakupy 14 kwietnia oraz ostatniej niedzieli miesiąca:

14 kwietnia 2019 r.

28 kwietnia 2019 r.

Regulacja dotycząca niedziel handlowych i wolnych od handlu przewiduje bowiem, że w 2019 r. co do zasady tylko jednej niedzieli każdego miesiącu będzie można zrobić zakupy – jest to ostatnia niedziela każdego miesiąca.

Wyjątkiem od reguły jednej niedzieli handlowej w miesiącu jest kwiecień i grudzień , kiedy to ze względu na występujące święta ustawa przyznaje dodatkowe niedziele handlowe.

Maj/czerwiec 2019 r. – niedziela handlowa

W maju i czerwcu 2019 r., zgodnie z tym co zostało napisane powyżej, zrobimy zakupy tylko jednej niedzieli miesiąca. Będzie to ostatnia niedziela maja i ostatnia niedziela czerwca:

26 maja 2019 r.

30 czerwca 2019 r.

Kalendarz niedziel handlowych i niehandlowych - kwiecień, maj, czerwiec 2019 r.

Niedziele handlowe i niehandlowe 2019 - kwiecień, maj, czerwiec

Plan niedziel handlowych na rok 2020 i kolejne

Warto wspomnieć w tym miejscu o planie niedziel handlowych na 2020 r. Od momentu wejścia w życie ustawy ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni liczba niedziel z otwartymi sklepami stopniowo maleje. Ustawa wprowadza generalnie zakaz handlu, wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta (art. 5 ustawy). Jednak zakaz ten wprowadza się stopniowo, co w konsekwencji ma doprowadzić do wzoru liczby niedziel handlowych z art. 7 ustawy, zgodnie z którym zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Dodatkowo jeżeli w niedzielę, o której mowa w punkcie trzecim, przypada święto, stosuje się wówczas zakaz handlu.

Art. 3 omawianej ustawy wprowadza więc wyjątki od ogólnego zakazu handlu w niedzielę i święta. Docelowo przewiduje się tylko 7 niedziel handlowych w roku. Pierwszym rokiem z taką liczbą niedziel handlowych będzie właśnie rok 2020.

Wyłączenia spod zakazu handlu

Ustawodawca w art. 6 ustanawia szereg wyjątków spod zakazu handlu. W 32 punktach wylicza w jakich miejscach i jaka działalność nie podlega pod zakaz handlu w niedziele i święta. Lista ta nie jest dostatecznie sprecyzowana, dlatego należy spodziewać się nowelizacji ustawy w tym zakresie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 poz. 305)