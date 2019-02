Zmiana czasu w marcu 2019 r. a czas pracy

W 2019 r. nadal przestawiamy zegarki

Zmiana czasu w 2019 r. będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Pomysł polegający na jej zniesieniu być może dojdzie do skutku, ale jeszcze nie w tym roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej wszystkie państwa utraciłyby możliwość stosowania sezonowych zmian czasu. Konieczna jest bowiem w dalszym ciągu harmonizacja rynku UE. Gdyby część państw pozostała przy zmianach czasu, a część ustaliłaby jeden czas, spowodowałoby to liczne problemy, np. w świadczeniu usług transportowych czy funkcjonowaniu systemów informacyjnych. W związku z tym KE postuluje, aby każde państwo członkowskie wybrało, jakim czasem chce się posługiwać.

Marzec 2019 – zmiana na czas letni

Zgodnie z ustawą o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce stosuje się dwa rodzaje czasu: środkowoeuropejski (tzw. zimowy) i letni środkowoeuropejski (tzw. letni). Ustawa upoważnia Prezesa Rady Ministrów do wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Powinien z co najmniej jednorocznym wyprzedzeniem podać dokładne daty zmiany czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Zgodnie z powyższym dnia 3 listopada 2016 r. wydano Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021. W świetle rozporządzenia do wiosennej zmiany czasu dojdzie w nocy z 30 na 31 marca. Wskazówki zegara należy przestawić z 2:00 na 3:00, a więc o jedną godzinę do przodu. Czas letni będzie obowiązywał do dnia 27 października 2019 r.

Praca w noc zmiany czasu a liczba przepracowanych godzin

Praca w noc z 30 na 31 marca 2019 r. wiąże się z przepracowaniem mniejszej liczby godzin. Jeśli pracownik normalnie wykonuje pracę od 22:00 do 6:00, tej nocy będzie w pracy nie 8, lecz 7 godzin. Za ile godzin należy wypłacić mu wynagrodzenie? Czy dodatek za pracę w nocy nalicza się od 8 czy od 7 godzin?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas przepracowany: „Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

Dopuszcza się jednak możliwość zapłaty za czas niewykonywania pracy, jeśli przepisy prawa pracy tak stanowią. Brak jest jednak regulacji stanowiącej o należnym wynagrodzeniu za godzinę niewykonywania pracy wynikającą ze zmiany czasu z zimowego na letni. Mimo wszystko, uważa się, że brak wynagrodzenia za ten czas byłby dla pracownika krzywdzący. Nieprzepracowanie odcinka czasu od godziny 2:00 do godziny 3:00 nie odbywa się z winy pracownika.