Zmiana czasu zimowego na letni 2020

Zmiana czasu na letni w nocy z 28 na 29 marca 2020 r.

Już niedługo czeka nas kolejna, ale czy ostatnia, zmiana czasu z zimowego na letni? Przypominamy, jakie prawa ma w związku z tym pracownik!

W nocy z 28 na 29 marca przejdziemy z czasu zimowego na letni. Czy zmiana ta nastąpi po raz ostatni? Badania pokazują, że zmiana czasu wiąże się ze zwiększonym o 10 proc. ryzykiem wystąpienia zawałów serca, skutkuje spadkiem produktywności pracowników w najbliższych dniach roboczych, a dodatkowo, zdaniem niektórych, zamiast oszczędności, przyczynia się do większego zużycia energii.

reklama reklama



W 2018 roku Unia Europejska przeprowadziła ankietę, w której zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za zniesieniem zmiany czasu. W marcu 2019 roku podczas głosowania Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego zdecydowano, by ostatnia zmiana czasu miała miejsce w 2021 roku. W Polsce ponad 78 proc. obywateli opowiedziało się za likwidacją zmiany czasu.

Polecamy: Komplet seria: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy

Państwa, które zdecydują się na pozostanie w czasie letnim, ostatnią zmianę czasu wprowadzą w marcu 2021 roku. W przypadku tych, które wybiorą czas zimowy, ostatnia zmiana będzie miała miejsce w październiku 2021.

Zmiana czasu a wynagrodzenie

Zmiana czasu na letni i krótszy czas pracy jest czynnikiem niezależnym od pracowników, co oznacza, że nie ma podstaw do odliczenia wynagrodzenia za tę nieprzepracowaną godzinę. Pracodawca zobowiązany jest zapłacić za nią. Wynagrodzenie przysługuje zarówno w przypadku pracownika, który jest wynagradzany stawką miesięczną, jak i tego, którego obowiązuje stawka godzinowa. W przypadku stawki godzinowej pracownik powinien dostać wypłatę za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z obowiązującym wymiarem czasu pracy i liczbą godzin przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie tak, dodatek nie

Pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatek nocny w wysokości 20 proc. stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze względu na zmianę czasu takiego dodatku podwładny nie otrzyma. Dlaczego? Pracował przez 7 godzin w porze nocnej, a nie przez 8.

Szczegółowych informacji na temat przepisów prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy