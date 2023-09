Dodatkowy dzień wolny dla pracowników już w listopadzie!

Jedno z listopadowych świąt wypada w sobotę. Dla wielu pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy. Dlaczego?

Dwa święta, trzy dni wolne. Jak to możliwe?

W listopadzie na pracowników tradycyjnie czekają święta, które należą do katalogu dni wolnych od pracy. Są to 1 listopada (Wszystkich Świętych) i 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

W tym roku 1 listopada wypada w środę.

Ważne 11 listopada to święto wypadające w sobotę, za które wielu pracowników otrzyma dodatkowy dzień wolny.

Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Gdy zatem sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy, to pracownikowi zostanie udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

Przykład W firmie X obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. W takim przypadku za tegoroczne Święto Niepodległości pracodawca powinien udzielić dnia wolnego do końca listopada.

Warto pamiętać, iż nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego w tym terminie spowoduje przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy. Pracodawca naraża się też na karę grzywny.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę a choroba pracownika

Co w sytuacji, gdy pracownik w dniu świątecznym, które wypada w sobotę jest chory? Gdy wybrany przez pracodawcę dzień wolny w zamian za sobotnie święto wypada przed lub po okresie zwolnienia lekarskiego, to pracownik będzie mógł z niego skorzystać.

Jeżeli to dodatkowy dzień wolny ustalony w zamian za święto wypadające w sobotę przypadnie w okresie zwolnienia lekarskiego, to pracodawca nie będzie miał podstaw do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę.