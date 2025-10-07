Dziś wchodzą w życie przepisy, które podnoszą maksymalne wynagrodzenia dla kluczowych stanowisk w samorządach. Sprawdzamy, ile wyniesie podwyżka i czy dotknie ona każdego urzędnika gminnego, a także co zmieni się w katalogu stanowisk samorządowych.

Dzisiaj, 7 października 2025 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1260). Ten akt prawny jest kluczowy dla sfery samorządowej, ponieważ po raz kolejny w tym roku modyfikuje stawki wynagrodzeń, tym razem koncentrując się na maksymalnych limitach płacowych dla kadry zarządzającej i podnosząc kwalifikacje na niektórych stanowiskach. Pracownicy samorządów zyskują narzędzie do podniesienia pensji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i ich zastępców.

Nowa kwota bazowa dyktuje podwyżki dla samorządowców

Nowelizacja rozporządzenia jest niezbędną konsekwencją uchwalonej wcześniej ustawy budżetowej na rok 2025. Ustawa budżetowa ustaliła wyższą kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ta kwota jest punktem wyjścia do obliczania maksymalnych limitów wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (np. wójtowie) oraz powołania (np. skarbnik).

W ustawie założono podwyższenie tej kwoty bazowej o 5% (względem roku poprzedniego). To bezpośrednio przekłada się na podniesienie limitów wynagrodzeń określonych w załącznikach do rozporządzenia. W przeciwieństwie do poprzedniej zmiany (Dz.U. poz. 702), która podnosiła minimalne wynagrodzenie zasadnicze do poziomu minimalnej krajowej, ta nowelizacja daje samorządom wyższą „górną półkę” płacową. Samorządy mają możliwość, ale nie obowiązek ustalenia maksymalnych wynagrodzeń na nowym, wyższym poziomie.

Wzrost limitów dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Najważniejsze zmiany dotyczą zał. nr 1 i zał. nr 2 do rozporządzenia, które określają wynagrodzenia dla stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania.

Stanowiska obsadzane w drodze wyboru (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Dla osób wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców, wynagrodzenie jest sumą kilku elementów: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. Nowe rozporządzenie podnosi maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego.

Po zmianie, maksymalny limit miesięcznego wynagrodzenia dla wójta/burmistrza/prezydenta (ustalony na podstawie mnożnika kwoty bazowej) wzrasta o ok. 5%. Nowy limit maksymalnego wynagrodzenia całkowitego (przy założeniu pełnego wykorzystania mnożników i dodatków) wzrasta do kwoty około 21 043,57 zł. Ta zmiana pozwala włodarzom miast i gmin na uaktualnienie swoich pensji, co jest istotne w kontekście rosnących wymagań i odpowiedzialności związanej z zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego.

Jak zmiany kończą "absurd" niższych pensji dla włodarzy?

Najważniejszym kontekstem tych podwyżek jest koniec z powszechnie krytykowanym absurdem, w którym wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast było niższe niż pensje ich wysoko wykwalifikowanych podwładnych (np. skarbnika czy sekretarza).

Sytuacja ta wynikała z wcześniejszych niskich limitów ustawowych. Nowe Rozporządzenie, podnosząc maksymalny limit całkowitego wynagrodzenia (do 21043,57 zł brutto), daje radom gmin i miast możliwość ustalenia pensji dla swoich włodarzy na poziomie, który odzwierciedla rangę stanowiska i zapewnia, że ich wynagrodzenie jest adekwatnie wyższe niż uposażenia osób im bezpośrednio podlegających. Ta korekta przywraca hierarchię płacową w urzędach.

Stanowiska obsadzane w drodze powołania (skarbnik, zastępcy)

Analogicznie, maksymalne limity wzrosły dla kluczowych urzędników powoływanych na stanowiska, takich jak skarbnik gminy czy zastępcy wójtów/burmistrzów/prezydentów.

Dzięki temu organy stanowiące (rady gmin i radni miejscy) mogą uchwalić wyższe stawki dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego, co ma na celu uatrakcyjnienie tych stanowisk i zatrzymanie wykwalifikowanej kadry.

Mniej widoczne, lecz ważne zmiany w katalogu stanowisk

Rozporządzenie wprowadza także modyfikacje do katalogu stanowisk (załącznik nr 3), które choć nie budzą takiego rozgłosu jak podwyżki dla wójtów, są ważne dla codziennego funkcjonowania jednostek. Zmiany te dotyczą przede wszystkim jednostek pomocy społecznej.

Tabela 1. Zmiany w katalogu stanowisk pomocy społecznej

Stanowisko Kategoria Zaszeregowania (Nowa) Wymagane Wykształcenie (Nowe) Rodzaj Zmiany Opiekun (w ośrodkach pomocy społecznej) VIII Średnie lub podstawowe Zmiana minimalnych wymagań kwalifikacyjnych Młodszy Opiekun VI Podstawowe Zmiana minimalnych wymagań kwalifikacyjnych Inne pozycje (nieokreślone w tekście) N/D N/D Uchylenie (usunięcie) kilku stanowisk z katalogu

Ważna uwaga przejściowa: Rozporządzenie przewiduje ochronę pracowników. Pracownik samorządowy zatrudniony przed wejściem w życie nowelizacji na stanowiskach, które uległy zmianie (np. młodszego opiekuna), pozostaje w zatrudnieniu. Ponadto, wynagrodzenie ustalone po zmianach nie może być niższe od tego, które obowiązywało przed 7 października.

Druga podwyżka dla samorządowców w jednym roku

Warto przypomnieć, że to już druga fala zmian płacowych w samorządach w 2025 roku:

Tabela 2. Dwie fale podwyżek w samorządach. Porównanie zmian

Akt Prawny Data wejścia w życie Główny cel i skutek Kogo dotyczy? Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. (Dz.U. poz. 702) 14 czerwca 2025 r. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na wszystkich stanowiskach do poziomu minimalnej krajowej (4666 zł brutto) oraz wyżej w zależności od kategorii zaszeregowania. Wszyscy pracownicy samorządowi Rozporządzenie z 15 września 2025 r. (Dz.U. poz. 1260) 7 października 2025 r. Podniesienie maksymalnych limitów wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych na stanowiskach wyboru i powołania. Włodarze (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) i kluczowi urzędnicy (skarbnicy, zastępcy).

Oznacza to, że rok 2025 przynosi istotną waloryzację płac w samorządach – zarówno na poziomie najniższych wynagrodzeń, wymuszając podwyżki dla osób z najniższych kategorii zaszeregowania, jak i na poziomie najwyższych limitów dla kadry zarządzającej. Akt wchodzący w życie 7 października 2025 r. ma na celu przede wszystkim uaktualnienie limitów płacowych dla kierownictwa, co jest naturalną konsekwencją wzrostu kwoty bazowej dla sfery budżetowej, dając samorządom zielone światło do uchwalania wyższych pensji dla włodarzy i kluczowych urzędników.