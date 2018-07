Młodociany pracownik – od 1 września może nim zostać 15-latek

Tematyka młodocianych pracowników, jak bumerang, powraca w każde wakacje. Młodzi ludzie zawzięcie poszukują pracy by zebrać ,,trochę grosza’’ na swoje wydatki. Z uwagi na brak doświadczenia nie są jednak zbyt wybredni, jeżeli chodzi o proponowane stanowiska pracy i w większości przyjmą każdą pracę.

Pracodawcy przeważnie proponują młodym osobom zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – najczęściej na podstawie umowy zlecenia. Taka umowa to zazwyczaj duża elastyczność jednak idzie za tym mała ochrona. Rzadkością jest zatrudnianie młodych ludzi na podstawie umowy o pracę, co w świetle prawa nie powinno mieć miejsca bowiem przepisy w tej materii są jasne - jeżeli praca odbywa się w warunkach typowych dla stosunku pracy (podporządkowanie, wyznaczone godziny pracy itd. – art. 22 Kodeksu pracy), wówczas należy zawrzeć umowę o pracę.

Umowy cywilnoprawne

Pojęcie młodocianego pracownika odnosi się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co jest regulowane przepisami Kodeksu pracy (k.p.) –przepisy k.p. nie znajdują więc zastosowania do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, co bynajmniej nie oznacza, że małoletni nie może podjąć pracy na ich podstawie.

Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne to małoletni, czyli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, osoba która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18-tu, może skorzystać z możliwości zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Na jego pracę małoletniego, musi jednak wyrazić zgodę jego przedstawiciel ustawowy, czyli zwykle jego rodzic.

Kim jest młodociany pracownik?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów k.p. młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana definicji młodocianego. Otóż od tego dnia młodocianym będzie osoba która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Zatrudniony może zostać wyłącznie młodociany, który:

ukończył co najmniej 8-letnią szkołę podstawową (gimnazjum);

przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Istnieją jednak wyjątki, kiedy możliwe jest zatrudnienie osoby młodocianej, która nie spełnia kryterium wieku i ukończenia szkoły – są one określone w rozporządzeniu MPiPS.