Jesteś w okresie wypowiedzenia? Te pieniądze ci się należą. Pracodawcy często odmawiają, ale to niezgodne z prawem. Sprawdź, co zrobić

Czy w okresie wypowiedzenia nadal jest się pracownikiem? Pracodawcy często zapominają o tym, że tak i odmawiają osobom, z którymi w najbliższym czasie zakończą współpracę, wypłaty należnych świadczeń. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem.

Czy w okresie wypowiedzenia nadal jest się pracownikiem

Grudzień to miesiąc, w którym wielu pracowników może liczyć na dodatkowe świadczenie od pracodawcy. Dla niektórych są to świadczenia świąteczne przyznawane z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, a dla innych upominki finansowane ze środków obrotowych firmy. W przypadku, gdy pracodawca tworzy ZFŚS i przyznaje świadczenia socjalne (świąteczne, zimowe, karpiowe), grono osób, które są do niego uprawnione, powinno być określone w przepisach obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu funduszu. Bo choć w przepisach ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń określono katalog osób uprawnionych do korzystania z niego, to jednak ustawodawca wyraźnie wskazał, że są nimi pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał to prawo w wewnątrzzakładowym regulaminie. Warto pamiętać, że pracownikiem, o którym mowa w tym przepisie jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – wynika to z art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

REKLAMA

Odmowa pracodawcy jest niezgodna z prawem

W okresie przyznawania świadczeń często pojawia się problem dotyczący pracowników będących w okresie wypowiedzenia. Pracodawcy mający świadomość tego, że ich współpraca z daną osobą w najbliższym czasie dobiegnie końca, niechętnie przyznają im jakiekolwiek świadczenia. Dotyczy to również świadczeń świątecznych, których wypłaty często w tego rodzaju sytuacjach odmawiają. Takie postępowanie należy jednak uznać za nieprawidłowe i sprzeczne z przepisami. Statusu pracownika nie traci się bowiem w okresie wypowiedzenia. Dopóki stosunek pracy trwa, zatrudniony pozostaje pracownikiem i zachowuje swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli więc regulamin obowiązujący w danym zakładzie pracy przyznaje pracownikom prawo do świadczenia świątecznego, to należy je przyznać również pracownikowi, którego stosunek pracy dobiega końca (oczywiście po spełnieniu przez niego ogólnych warunków, w tym po zastosowaniu kryterium socjalnego).

Warto również pamiętać o tym, że pracodawca nie może wyłączyć tej grupy pracowników z grona osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Jeśli tego rodzaju zapisy się w nim znajdą, będą one niezgodne z obowiązującymi przepisami, a pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia będą mieli prawo wnioskować o przyznanie im świadczeń. Należy pamiętać również o tym, że obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy prawa do wyłączenia w regulaminie ZFŚS pracowników w okresie wypowiedzenia z grona osób uprawnionych do korzystania z niego. Jeśli więc pracodawca się o to pokusił, to takie działanie jest niezgodne z prawem, a zapisu regulaminu jako sprzecznego z przepisami ustawy nie można uznać za obowiązujący.



Podstawa prawna

art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

art. 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)