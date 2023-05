Czy można pobierać więcej niż jeden zasiłek chorobowy? Osoby podejmujące pracę w kilku miejscach, w razie choroby mogą liczyć na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą przysługują z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Jak to wygląda w praktyce?

Praca w kilku miejscach

O takiej sytuacji mówimy, gdy pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo z więcej niż jednego tytułu – jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę np. u dwóch różnych pracodawców, lub gdy jeden tytuł do ubezpieczenia chorobowego jest obowiązkowy, a drugi dobrowolny.

W przypadku choroby, pracownik zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców, powinien poinformować o tym lekarza, który wypisze wtedy odpowiednią liczbę zaświadczeń ZUS ZLA – osobno dla każdego pracodawcy. Wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy, bez względu na wysokość uzyskanego z tego tytułu przychodu, pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia chorobowego za cały ten okres. Zatem warunkiem koniecznym jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego do każdego pracodawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania – można jednak przedłożyć zwolnienie tylko temu pracodawcy, u którego pracownik miał świadczyć pracę w okresie absencji.

L4 a kilku pracodawców

Artykuł 92 Kodeksu pracy reguluje wypłacanie wynagrodzeń za okres niezdolności do pracy, okres ich pobierania podlega limitowaniu w stosunku rocznym. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi na podstawie wystawionego przez lekarza zaświadczenia ZUS ZLA. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe za okres choroby trwający łącznie: 33 dni w ciągu roku kalendarzowego; 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracownika 50+.

Okres ten zostaje wyznaczony przez dodanie wszystkich dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, bez względu na to, czy pomiędzy zwolnieniami były przerwy, a także przerwy pomiędzy jednym a kolejnym zatrudnieniem u różnych pracodawców. Informacje, o których mowa powyżej są potrzebne aktualnemu pracodawcy, by mógł ustalić liczbę dni niezdolności do pracy zawartych w świadectwie pracy. Wszystkie zwolnienia chorobowe, które mieszczą się w tym limicie, płacone są ze środków pracodawcy. Za każdy przekroczony dzień zasiłek wypłaca ZUS.

W przypadku zatrudnienia się u innego pracodawcy – wykorzystane już w danym roku dni zwolnienia chorobowego zlicza się zarówno u nowego pracodawcy, jak i u macierzystego, dlatego też warunkiem koniecznym jest dostarczanie zaświadczeń ZUS ZLA do wszystkich pracodawców.

Kiedy można utracić prawo do wynagrodzenia chorobowego

Pracownik w czasie choroby – niezdolności do pracy, która została orzeczona przez lekarza, nie może wykonywać pracy zarobkowej. Ponadto obowiązany jest do przestrzegania lekarskich zaleceń zawartych w zaświadczeniu. W przypadku osoby samotnej możliwe jest wyjście po niezbędne zakupy bądź wyjazd na okres choroby do rodziny – należy o tym zawiadomić pracodawcę. Chory niezdolny do pracy nie może wykonywać prac, które mogą skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Zwolnienie wydane przez lekarza nie może zostać wykorzystane w innym celu niż podjęcie leczenia. W przypadku, gdy powyższe wytyczne nie zostaną zachowane przez pracownika pozostającego na chorobowym, będzie to stanowiło przesłankę do utraty prawa do świadczenia chorobowego.

Jeżeli pracodawca ma podejrzenia, co do tego, że pracownik w czasie choroby wykonuje pracę dla innego pracodawcy, może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego. Protokół z takiej kontroli jest podstawą pozbawienia pracownika prawa do wynagrodzenia chorobowego za cały okres, kiedy to wykonywał czynności zarobkowe.

L4 u jednego pracodawcy a urlop u drugiego

Czy w takim przypadku ZUS może kazać zwrócić świadczenie chorobowe? W przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy, ma możliwość w jednym z nich pobierać zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy, a pracować w drugim tylko wtedy, gdy otrzyma wpisaną do karty chorobowej opinię lekarza udzielającego zwolnienia od pracy, że wykonywanie określonej pracy nie wiąże się ze spowodowaniem przedłużenia okresu niezdolności do pracy i nie jest niezgodne z celem tego zwolnienia.

Podsumowując: W przypadku, gdy w jednej pracy pracownik przedstawi pracodawcy zwolnienie lekarskie, a w drugiej pracy dalej będzie wykonywać w tym czasie swoje obowiązki bez stosownej opinii lekarza – ZUS jest władny odebrać zasiłek za cały okres choroby.

Czy zwolnienie lekarskie można skrócić

Zwolnienie lekarskie wystawione jest przez lekarza na konkretną ilość dni. Czy zatem możliwe jest, aby pracownik mógł wrócić do pracy przed końcem zwolnienia? Ani pracownik, ani też pracodawca nie mogą samodzielnie zdecydować o wcześniejszym powrocie do pracy, niż przed końcem zwolnienia lekarskiego. Pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie jedynie za zgodą lekarza i wtedy wrócić do pracy, jeżeli w ocenie lekarza odzyskał zdolność do wykonywania pracy. Ważne jest tutaj, na jaki okres zwolnienie zostało wystawione.

Krócej niż 30 dni – jeśli lekarz wystawi zwolnienie lekarskie na mniej niż 30 dni bądź 30 dni, można skrócić zwolnienie i wrócić do pracy, pod warunkiem, że lekarz prowadzący wyda zaświadczenie, na którym stwierdzi, że pracownik odzyskał zdolność do wykonywania pracy. Wtedy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy, zaś za przepracowane dni wypłacić wynagrodzenie. Za pozostały okres pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, zostanie ono wypłacone wyłącznie za wykorzystane dni zwolnienia chorobowego.

Dłużej niż 30 dni – w przypadku zwolnienia dłuższego niż 30 dni, o dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. Jeżeli lekarz medycyny pracy uzna, że pracownik jest zdolny do pracy, wtedy zasiłek chorobowy przysługuje jedynie za czas, kiedy dana osoba nie pracowała.

