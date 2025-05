Podstawy prawne tych działań znajdują odzwierciedlenie w art. 16 Kodeksu Pracy z dnia 27 czerwca 1974 r. Przepis ten zobowiązuje pracodawców do, ale co ważne, w miarę posiadanych możliwości, zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Jednakże, co warto podkreślić, regulacja ta nie ma charakteru roszczeniowego. Oznacza to, że jeśli dany zakład pracy nie dysponuje wystarczającymi środkami lub nie zdecyduje się na wdrożenie dodatkowych benefitów, pracownicy nie mają możliwości egzekwowania takiej pomocy. W większych organizacjach, które nieustannie konkurują na rynku, benefitowe pakiety ewoluują – tradycyjne rozwiązania, takie jak samochód służbowy, karta na siłownię czy owocowe czwartki, ustępują miejsca nowoczesnym, bardziej dopasowanym do oczekiwań pracowników świadczeniom - np. usługom prawnym dla pracowników (sic!).

REKLAMA

Ważne Pomoc prawna jako benefit pracowniczy to inwestycja, która może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, eliminacja stresu oraz budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania. W dobie rosnących wymagań i wyzwań, dostęp do profesjonalnego wsparcia prawnego może stanowić istotny element budowania stabilnego i przyjaznego miejsca pracy.

Darmowa pomoc prawna dla pracowników - już jest w wielu miejscach pracy

Nowoczesne podejście do benefitów pracowniczych, z uwzględnieniem aspektów finansowych i prawnych, to trend, który zyskuje na znaczeniu. Dobre praktyki w zakresie wsparcia socjalnego nie tylko czynią zakład pracy bardziej atrakcyjnym miejscem pracy, ale również budują silne fundamenty lojalności i zaangażowania wśród pracowników. Pojawił się więc i taki benefit jak: pomoc prawna dla pracownika, jako w zasadzie inwestycja w bezpieczeństwo i lojalność zespołu. Można zadać pytanie skąd taki pomysł? Wydaje się, że po pierwsze dlatego, że pracodawca (szczególnie duże organizacje) i tak często korzystają z usług prawnika, a skoro tak - to w oczach pracowników taki pracodawca może stać się bardziej wiarygodny.

Znaczna część benefitów i tak wykracza poza życie zawodowe pracowników, więc i pomoc prawna jest dla nich cenna w życiu osobistym. Często pracownicy zmagają się z problemami rodzinnymi, rozwodami, opieką na dzieckiem, podziałem majątku, spadkami, testamentami, dziedziczeniem, umowami, np. kredytu. Oczywiście nie chodzi o to, aby taki prawnik był pełnomocnikiem pracownika, ale żeby chociaż podczas porady prawnej ukierunkował, nadał jakiś tor sprawie, wskazał możliwe ryzyka.

Oczywiście nie chodzi o to, aby taki prawnik był pełnomocnikiem pracownika, ale żeby chociaż podczas porady prawnej ukierunkował, nadał jakiś tor sprawie, wskazał możliwe ryzyka. Dodatkowo pracownik mógłby też konsultować z prawnikiem np. wątpliwe kwestie związane z zatrudnieniem - umowy o zakazie konkurencji, umowy poufności - zawsze taka opinia od profesjonalisty jest bardziej wiarygodna.

Ważne Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami i pracodawcami coraz większe wyzwania. Oprócz standardowych benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna czy karty sportowe, coraz częściej pojawia się nowatorska forma wsparcia – pomoc prawna jako benefit pracowniczy. To rozwiązanie nie tylko zwiększa poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych, ale również buduje lojalność i zaangażowanie w miejscu pracy.

Jak wdrożyć program pomocy prawnej w firmie?

Pracodawcy mają kilka możliwości wprowadzenia tego benefitu:

Współpraca z kancelarią prawną – firma może podpisać umowę z kancelarią, zapewniając pracownikom dostęp do specjalistycznych porad.

Pakiet ubezpieczenia prawnego – dostępne są usługi obejmujące wsparcie prawne w różnych aspektach życia prywatnego i zawodowego.

Stały prawnik firmowy – większe organizacje mogą zatrudnić prawnika dostępnego dla pracowników na stałe.

Dlaczego pomoc prawna to cenny benefit?

Wiele osób w życiu codziennym napotyka sytuacje wymagające konsultacji z prawnikiem – umowy najmu, spory konsumenckie, kwestie rodzinne czy zawodowe. Dostęp do profesjonalnej porady prawnej może ułatwić pracownikom radzenie sobie z takimi wyzwaniami i pozytywnie wpłynąć na ich komfort psychiczny. Korzyści dla pracowników:

Poczucie bezpieczeństwa – świadomość, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy specjalistów.

Łatwiejsza organizacja życia osobistego – szybka pomoc prawna w codziennych sprawach, bez konieczności samodzielnego szukania specjalisty.

Zwiększona efektywność w pracy – brak stresu związanego z problemami prawnymi przekłada się na lepsze skupienie na obowiązkach zawodowych.

Korzyści dla pracodawców:

Dalszy ciąg materiału pod wideo